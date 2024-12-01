Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 15-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 грудня та розпочнеться о 18:00.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та львiвський Рух.

Шахтар — Рух

Недiля, 1 грудня, 18:00, стадіон “Арена Львів”, Львів. Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ

На команду Віталія Пономарьова чекає чергове складне випробування.

Рух чудово стартував у чемпіонаті, але лише минулого туру перервав безпереможну серію, яка розтяглася на вісім матчів. І те, щоб цього досягти, знадобилися: а) Лівий Берег; б) лояльність арбітра, який призначив у ворота аутсайдера далеко не найочевидніший пенальті. Нерелевантно перед грою з чемпіоном, загалом.

З іншого боку, саме проти команди, яка забирає собі м'яч та із задоволенням атакує, Рух може показати всі найсильніші якості. Динамо львів'яни скували від і до – розумію, це дуже перспективна тема для суперечок, проти якої із цих команд грати простіше, але навіть проти Вереса Руху було важче.

З м'ячем Рух має набагато більші проблеми, ніж без м'яча. Пономарьов вже центрального захисника Дідика в опорну зону рухає – зрозуміло, що через травму Сапуги, зрозуміло, що це може розкрити якості 21-річного гравця, але в першу чергу це пов'язано з тим, що опорник у системі Руху має в першу чергу руйнувати. І Шахтарю проти такої команди може бути набагато важче, ніж проти Карпат та ЛНЗ, які у таблиці вищі, але люблять “пограти” – от і отримали по п'ять м'ячів кожен.

Та й не можна не згадати психологічний фактор. Лише кілька днів тому Шахтар провів матч-блокбастер у Лізі чемпіонів – але, на жаль, цей блокбастер був із трагічним відтінком. Гру зі схожим сценарієм (вели у два м'ячі на виїзді, воротар творив феєрію, отримали третій на останніх секундах) “гірники” провели на 24 роки тому на Хайбері (вже, напевно, виросло покоління фанатів, яке не знає такий стадіон та його господаря), проти лондонського Арсеналу – і за кілька днів... змогли обіграти Закарпаття 2:1. Але це був кубковий матч проти команди першої ліги – Рух набагато сильніший.

Подивимося, як Шахтар упорається з цим випробуванням.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Домашня безнічийна серія Шахтаря триває в Чемпіонаті 16 ігор: 15 перемог та поразка.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 12 ігор — 33 голи.

Безвиграшна гостьова серія Руху триває в Чемпіонаті 6 ігор (4 нічиї та 2 поразки) і до повторення клубного рекорду ще один матч.

15-й гол в УПЛ може забити Микола Матвієнко, 10-й — Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Ярослав Карабін (Рух).

Гольова серія Артема Бондаренка (Шахтар) триває в Чемпіонаті 4 матчі — 4 голи.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

100-й матч в УПЛ може провести Єгор Назарина (Шахтар), 50-й — Богдан Слюбик (Рух).

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