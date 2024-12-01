Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 15-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 грудня та розпочнеться о 15:30.

Колос та Динамо продовжать програму 15-го туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС – ДИНАМО

НЕДIЛЯ, 1 ГРУДНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Динамо продовжує чемпіонські перегони – навіть незважаючи на ось уже п'ять поразок поспіль у груповому етапі єврокубків. Розширення групового етапу у разі саме з киянами мало несподіваний психологічний ефект. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця – а з цими вісьмома матчами в групі і надій ніяких немає, і мучитися/ганьбитися киянам доведеться ще довго.

І ця ж команда практично не втрачає очок у чемпіонаті, причому повністю за грою перевершує 90% суперників! Невже рівень чемпіонату такий низький? Напрошується відповідь “Так”, але команда, яка грає в єврокубках набагато успішніше, втрачає очки частіше. І таким командам, як Колос, має бути особливо цікаво відібрати у Динамо хоча б пару очок – для провінційних колективів це завжди історія, яку передають із покоління до покоління.

Колос – команда-броня. Зламати її оборону дуже складно, всіх своїх успіхів вона досягла завдяки ешелонованій обороні. Щоправда, останнім часом успіхів не дуже багато, але принаймні із зони перехідних матчів команда піднялася – і в останніх восьми турах пропустила всього чотири м'ячі.

Шовковському все важче знаходити ключі від оборон суперників. Зрозуміло, що аутсайдерів команда, яка має гравців креативу на чотири склади, громить, забиваючи по три-п'ять, але, наприклад, Полісся кияни обіграли багато в чому завдяки вилученню у суперника, з Кривбасом ледь-ледь витиснули 2:1. А Колос, наприклад, із Шахтарем цілком міг добувати нічию: єдиний гол у матчі пропустив після дурного рикошету.

Щоправда, кожен має свої проблеми. У Колоса матч проти Динамо пропустить Велетень – вінгер, на якому трималася значна частина креативу ковалівців. Ставити на фланг Каріоку – значить бити по півзахисту, він звик грати в середній лінії, Гусол – все ж таки, при всій до нього повазі, інший рівень. А суперник, тим часом, може вибирати з Шапаренка, Пiхальонка, Рубчинського, Буяльського, Кабаєва, Брагару, Ваната, Герреро... Коли усвідомлюєш таку прірву в глибині складу, починаєш розуміти, чому одна з команд майже не втрачає очок.

Інше питання, чому вона на міжнародному рівні перетворюється на грушу для відпрацювання ударів.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 15 ігор: 13 перемог та 2 нічиї.

Гравці Колоса з 10 серпня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають, а з 16 вересня більше одного голу за гру не пропускають.

20-й матч Колоса при Олександру Поздєєву в УПЛ.

65-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 35-й — Олександр Караваєв (обидва — Динамо), 20-й — Павло Оріховський (Колос), 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

Гольова серія Владислава Ваната (Динамо) триває в Чемпіонаті 3 гри — 3 голи.

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