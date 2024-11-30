Україна

Лівий Берег другим осіннім голом вирвав нічию у дербі столичних берегів у Оболоні

Команда Віталія Первака забивала тільки в перший і в останній дні осінньої частини кампанії.

Лівий Берег — Оболонь, фото УПЛ

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Лівий Берег — Оболонь 1:1

Голи: Якимів, 90+6 — Дубко, 45+4



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Дедух (Співаков, 82), Банада (Косовський, 54) — Войцеховський (Галас, 68), М. Когут (Кобзар, 82), І. Когут (Непейпієв, 68) — Сухоручко.



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек (Блізніченко, 63), Слободян (Мороз, 82), Черненко (Чорний, 90+5), Суханов (Теслюк, 72) — Тарануха (Лях, 90+4).



Попередження: Банада, Дедух, Семенов, Співаков — Приймак, Теслюк