Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 30 листопада 2024 року.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі приймав житомирське Полісся та здобув стратегічно важливу перемогу з рахунком 3:1.

Команди провели насичений на події поєдинок, героєм якого є півзахисник господарів Єгор Твердохліб, який відзначився хет-триком. Причому більшість ігрового часу вів за рахунком саме Кривбас.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Полісся у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Полісся 3:1

Голи: Твердохліб, 11, 73, 86 — Гуцуляк, 63

Кривбас: Маханьков — Бандейра (Задерака, 90), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко (Бізімана, 67), Микитишин (Каменський, 80) — Соса (Кожушко, 89).

Полісся: Волинець — Тейлор (Мустафаєв, 71), Сарапій, Матич, Смоляков — Лєднєв (Михайліченко, 71), Мельниченко, Крушинський (Пайшао, 81) — Гуцуляк, Венделл (Макуана, 46), Назаренко.

Попередження: Бандейра, Драмбаєв — Макуана, Матич, Смоляков