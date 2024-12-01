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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Поліссям.

Криворізький Кривбас напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв житомирське Полісся на власному полі.

Кривбас — Полісся 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власних підопічних.

"Дуже позитивні емоції. Гра нам далась на всі сто. Але матч дуже непростий, проти потужного суперника, якому ми поступились в Кубку України в Житомирі.

Сьогодні ми перемогли вдома. Думаю, що перемогли по грі. Але початок був дуже невеселий для нас. Відзначу три стопроцентні моменти біля наших воріт. Але хочу подякувати Володимиру Маханькову, який потягнув ці удари.

Але потім все стало на свої місця. Ми почали проводити непогані атаки. Забили хороший м’яч, і могли ще забивати у першому таймі.

Після перерви обидві команди непогано виглядали. Гра була доволі інтенсивною та цікавою. Але ми було набагато кращими, тому і забили ще два голи та перемогли. Вітаю Кривбас, наших хлопців, уболівальників і місто Кривий Ріг із цим успіхом.

Іван Дібанго пропустив доволі багато часу через непросту травму. Але зараз він знову демонструє свій рівень і я вирішив його підтримати — дати капітанську пов’язку. Є друга перемога, тому все добре в цьому плані.

Не можу сказати, що ми повністю переграли Полісся. Гра була цікава, вистачало певних моментів. У суперника класний колектив: чотири збірники — U-21, два — національної, Назаренко і Гуцуляк. Дуже непогані легіонери. Тому команда потужна.

Ми десь переграли Полісся — це так. Але на початок, повторюсь, ми виглядали не так, як би хотілось. Програвали боротьбу.

До 8-10 хвилини грали не дуже. Але потім почали грати у той футбол, у який хочемо. Усі хлопці сьогодні віддались на повну, тому і перемогли.

Твердохліб? Вітаю Єгора з хет-триком. Дуже непогана гра у його виконанні. Можна сказати, що він вже точно влився у колектив. Він непогано виглядає. Можна сказати, що у своїй найкращій формі. Бажаю йому тільки прогресу, тренувань, і у нього все вийде, це сто процентів.

Навіщо працювати, тренуватись, якщо в тебе немає мети? Мета завжди є. Мені дуже хотілося б знову зайняти, як мінімум, третє місце. Той чемпіонат був непростий, а цей ще важче. Подивіться, скільки претендентів на найвищі місця. Але ми готові до цієї боротьби. Окрім першої трійки є ще Карпати, Полісся, Верес потужно виглядає від гри до гри. Буде дуже важко, але треба йти до своєї мети.

Далі буде ще цікавіше, попереду 15 турів. Подивимось, можливо, у нас будуть якісь непогані трансфери. Можливо, будуть і втрати, але це нормально, це футбол. Гравці розвиваються і їм також хочеться грати у європейських клубах та заробляти набагато більше.

Маханьков? На сьогоднішній день він — номер один. Як буде далі — подивимось. Якщо буде провальна гра, то, дійсно, можливо, прийдеться знову щось змінювати. Нехай хлопець працює і у нього все вийде", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.