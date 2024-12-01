Україна

Голкіпер Кривбасу прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні криворізький Кривбас у рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв житомирське Полісся на власному полі.

Кривбас — Полісся 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Єгор Твердохліб прокоментував виступ власних підопічних.

"Дійсно, це була дуже важлива гра для нас. Полісся — конкурент у таблиці. Дуже радий, що ми зуміли перемогти, що я відзначився хет-триком. Пам’ятний вечір, можна так сказати.

Так, це перший хет-трик у моїй кар’єрі. Навіть два голи, здається, не забивав раніше в одному матчі. А тут відразу три — дуже задоволений, що мені це вдалось.

Присвячую хет-трик усім тим людям, які захищають нашу Україну від агресора, країни-терориста. Низький уклін за їх мужність, за те, що вони роблять для країни. Завдяки їм ми можемо продовжувати жити за займатись улюбленою справою, і отримувати позитивні емоції.

Настрій у роздягальні класний, позитивні емоції. Усі дуже задоволені, що вдалось перемогти у важливому матчі. Будемо вже готуватись до наступних поєдинків, адже попереду в цьому році ще два важливі зустрічі. Треба набирати максимум балів, що залишитись у лідируючій групі", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.