Україна

Команда Олександра Бабича дала непотрібних надмірних емоцій, а потім згасла.

Недільна частина протистоянь п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги була присвячена матчам за участі команд, які цього сезону безпосередньо претендують на чемпіонський титул. Поки що, у роздільному для них форматі. Усе починалось у Олександрії, куди місцевий однойменний колектив під орудою Руслана Ротаня минулими вихідними повернувся після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1) вже не в статусі співвласника першої сходинки турнірної таблиці.

На "поліграфів" у них удома очікувала гра проти одеського Чорноморця. Із точки зору здобутих результатів, команда Олександра Бабича навряд чи когось вражала останнім часом, бо банально не перемагала, хоча й довелось провести ігри і проти Шахтаря (1:2), і проти Динамо (1:3) за цей час. І так вийшло, що всі ці матчі були гостьовими, тож логічно, що завершувати цей чемпіонський атракціон для "моряків" мав матч на полі ще одного претендента на чемпіонство.

От наче й починався цей матч у доволі цікавій манері, Чорноморець намагався атакувати й чинив тиск на чужій половині, але що потім сталось із командою Бабича? На 16 хвилині Олександрія відкрила рахунок, коли з боротьби на лівому фланзі Бєляєв проштовхнув м’яч на Мартинюка до штрафного, той подав на голову супернику, а відскок у зоні перед чужими володіннями завершив Ващенко ударом зльоту під поперечину.

І якби на цьому епізод себе вичерпав, то добре. Але ж ні! Петряк підлетів до арбітра Олександра Омельченка й почав штовхати того, не кажучи вже про безперервний потік лайки, який виривався з його рота. Пішов відпочивати достроково — і грець із ним. Але ж там ще Бутко завівся й уже за 12 хвилин черговий жорсткий стик за підсумком підкату Бєляєва мав завершуватись покаранням для гравця Олександрії, але Омельченко промовчав, а капітан Чорноморця вказав йому дорогу навздогін тому самому кораблю.

Розлючений Бабич уже збирався виводити команду з поля, але його привели до тями й гра продовжилась. І, як не дивно, одесити почали грати з м’ячем навіть краще, аніж було до цього. Навіть момент створили, схожий на гольовий, якби не занадто слабкий удар у дотик від Шпорна на завершення. Тож навіть із двома вилученнями "моряки" демонстрували здатність боротись, та чи надовго була така акція?

Ненадовго. У другому таймі Чорноморець не здивував і виключно відбивався. Але й Олександрія до останнього затягувала з підвищенням обертів власної атаки, тож дочекалась моменту, коли суперники остаточно виснажаться й добила їх двома м’ячами наприкінці матчу. Так вийшло, що цього разу всі забивали свої перші голи в сезоні — що Костишин із подачі Скорка, що Козак із подачі самого Дениса. Як не дивно, окрім сутички Хобленка та Безерри, більше ніхто нікого в цій грі нікуди не посилав.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в київського Динамо, тоді як посеред тижня проведе домашній перенесений матч проти цього ж суперника, а Чорноморець прийматиме криворізький Кривбас.



Олександрія — Чорноморець 3:0

Голи: Ващенко, 16, Костишин, 79, Козак, 90+1



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 46), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Мишньов (Козак, 46) — Безерра (Костишин, 62), Філіппов, Бєляєв (Шостак, 71).



Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Кисіль — Білошевський (Кайо, 67) — Попов (Янаков, 68), Сігеєв (Єрмаков, 82), Шпорн (Габелок, 81), Петряк — Хобленко.



Попередження: Безерра — Рудько, Бутко, Хобленко, Кайо



На 17-й хвилині був вилучений Іван Петряк (Чорноморець) (неспортивна поведінка).