Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 грудня та розпочнеться о 18:00.
Чи буде Альварес таким задоволеним після гри із Зорею? ФОТО: ФК КАРПАТИ
02 грудня 2024, 07:30
Зоря та Карпати завершать програму 15-го туру української Прем’єр-ліги.
ЗОРЯ — КАРПАТИ
ПОНЕДIЛОК, 2 ГРУДНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ
Бартулович проти колишньої команди!
Безперечно, за Карпати Младен грав не так багато, але це був дуже яскравий відрізок. Його стараннями вдалося здобути історичну перемогу над Шахтарем (3:2, з дублем хорвата), там він видав один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі – і взагалі, про львівський відрізок завжди відгукувався з особливою теплотою.
Ось тільки ситуація тут і зараз є такою, що навіть такому доброму Бартуловичу зараз має бути зовсім не до сентиментів.
Якби Ворскла взяла хоча б очко з Інгульцем, грудень луганці зустрічали б на 11-му місці. В останніх шести матчах у Зорі чотири набрані пункти – темп аутсайдера, причому аутсайдера не на ходу (не такого, як той самий Інгулець). Якщо згадати, що Бартулович ще й перебуває на посаді не головного тренера, а “виконувача обов'язків”, і цю посаду отримав саме по ходу сезону, можна резюмувати просто: у Младена в новому статусі не виходить нічого.
З іншого боку, у нас кожна команда виходить із зими, наче зі сплячки: змінюється до невпізнанності. Якщо Бартулович отримає команду на таке довге міжсезоння, то може її сильно змінити – не кажучи вже про трансфери, які середні українські колективи знов-таки змінюють від і до взимку, а не влітку. Але Младену, звичайно, треба показати свою доречність на цьому місці. Коли торік він на пару ігор отримував команду “між” Лалатовичем і Кривенцовим, у нього виходило набагато краще.
Проблема, скоріше, не Бартуловича, а всієї Зорі в тому, що сильних суперників в УПЛ в них стає дедалі більше. Карпати можуть запропонувати комфортніші умови, у всіх сенсах цього слова – і про те, щоб вигравати конкуренцію у львів'ян за гравців, навіть мови вже, здається, не йде. Безумовно, до вищої ліги треба звикнути, але той факт, що вже в дебютному сезоні Карпати обходять Зорю, не повинен дивувати. Тут і легендарна львівська школа дається взнаки: Шах і Чачуа, м'яко кажучи, не губляться на новому рівні.
При цьому перевірку на міцність Карпати, звісно, ще мають пройти. Із 14 матчів цього сезону за межами Львова вони зіграли лише чотири. Тут немає читерства, просто “виїзди” до Руху та Шахтаря виїздами за своєю суттю не були. У цих чотирьох іграх вдалося взяти три очки в Одесі, одне – у Рівному, а ось у Черкасах та Олександрії клуб програв. Знову ж таки, далеко не найжахливіший темп, але подивимося, як орли Лупашка зіграють на незнайомому полі, після довгої поїздки і на тлі інших подібних труднощів.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Зоря на своєму полі може забити 450-й гол (ще 1 м’яч) або 80-й раз вдома зіграти внічию в УПЛ.
Безнічийна домашня серія Зорі триває в УПЛ 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.
Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 5 ігор: 4 перемоги та поразка.
150-й матч в УПЛ може провести Орест Кузик (Карпати).
10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошниченко (Карпати).
10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря), Олександр Кемкін (Карпати).
Обидва головні тренери Владислав Лупашко (Карпати) та Младен Бартуловіч (Зоря) народилися в один рік — 1986-й.
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прогноз 1:1