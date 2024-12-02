Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 грудня та розпочнеться о 18:00.

Зоря та Карпати завершать програму 15-го туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — КАРПАТИ

ПОНЕДIЛОК, 2 ГРУДНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Бартулович проти колишньої команди!

Безперечно, за Карпати Младен грав не так багато, але це був дуже яскравий відрізок. Його стараннями вдалося здобути історичну перемогу над Шахтарем (3:2, з дублем хорвата), там він видав один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі – і взагалі, про львівський відрізок завжди відгукувався з особливою теплотою.

Ось тільки ситуація тут і зараз є такою, що навіть такому доброму Бартуловичу зараз має бути зовсім не до сентиментів.

Якби Ворскла взяла хоча б очко з Інгульцем, грудень луганці зустрічали б на 11-му місці. В останніх шести матчах у Зорі чотири набрані пункти – темп аутсайдера, причому аутсайдера не на ходу (не такого, як той самий Інгулець). Якщо згадати, що Бартулович ще й перебуває на посаді не головного тренера, а “виконувача обов'язків”, і цю посаду отримав саме по ходу сезону, можна резюмувати просто: у Младена в новому статусі не виходить нічого.

З іншого боку, у нас кожна команда виходить із зими, наче зі сплячки: змінюється до невпізнанності. Якщо Бартулович отримає команду на таке довге міжсезоння, то може її сильно змінити – не кажучи вже про трансфери, які середні українські колективи знов-таки змінюють від і до взимку, а не влітку. Але Младену, звичайно, треба показати свою доречність на цьому місці. Коли торік він на пару ігор отримував команду “між” Лалатовичем і Кривенцовим, у нього виходило набагато краще.

Проблема, скоріше, не Бартуловича, а всієї Зорі в тому, що сильних суперників в УПЛ в них стає дедалі більше. Карпати можуть запропонувати комфортніші умови, у всіх сенсах цього слова – і про те, щоб вигравати конкуренцію у львів'ян за гравців, навіть мови вже, здається, не йде. Безумовно, до вищої ліги треба звикнути, але той факт, що вже в дебютному сезоні Карпати обходять Зорю, не повинен дивувати. Тут і легендарна львівська школа дається взнаки: Шах і Чачуа, м'яко кажучи, не губляться на новому рівні.

При цьому перевірку на міцність Карпати, звісно, ​​ще мають пройти. Із 14 матчів цього сезону за межами Львова вони зіграли лише чотири. Тут немає читерства, просто “виїзди” до Руху та Шахтаря виїздами за своєю суттю не були. У цих чотирьох іграх вдалося взяти три очки в Одесі, одне – у Рівному, а ось у Черкасах та Олександрії клуб програв. Знову ж таки, далеко не найжахливіший темп, але подивимося, як орли Лупашка зіграють на незнайомому полі, після довгої поїздки і на тлі інших подібних труднощів.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря на своєму полі може забити 450-й гол (ще 1 м’яч) або 80-й раз вдома зіграти внічию в УПЛ.

Безнічийна домашня серія Зорі триває в УПЛ 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

150-й матч в УПЛ може провести Орест Кузик (Карпати).

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошниченко (Карпати).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря), Олександр Кемкін (Карпати).

Обидва головні тренери Владислав Лупашко (Карпати) та Младен Бартуловіч (Зоря) народилися в один рік — 1986-й.

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