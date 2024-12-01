Україна
01 грудня 2024, 19:58
Шахтар удруге за тиждень упустив переможний рахунок — Рух урятувався
Команда Маріно Пушича втратила контроль над ситуацією на останніх хвилинах.
Шахтар — Рух, фото ФК Шахтар Донецьк
01 грудня 2024, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Рух 1:1
Голи: Матвієнко, 23 — Дідик, 90+2
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Криськів, 70), Судаков — Педріньйо да Сілва (Невертон, 88), Сікан (Траоре, 70), Кевін (Егіналду, 70).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Підгурський (Федор, 60), Дідик, Пастух — Карабін (Клайвер, 71), Краснопір (Квасниця, 61), Климчук (Роман, 90+5).
Попередження: Судаков — Дідик, Краснопір, Слюбик