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Шахтар — Рух 1:1
Голи: Матвієнко, 23 — Дідик, 90+2

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Криськів, 70), Судаков — Педріньйо да Сілва (Невертон, 88), Сікан (Траоре, 70), Кевін (Егіналду, 70).

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Підгурський (Федор, 60), Дідик, Пастух — Карабін (Клайвер, 71), Краснопір (Квасниця, 61), Климчук (Роман, 90+5).

Попередження: Судаков — Дідик, Краснопір, Слюбик