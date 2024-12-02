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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

Напередодні львівський Рух у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти донецького Шахтаря на Арені Львів.

Шахтар — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Ми налаштовувались на серйозну гру проти гранда українського футболу. Кожен з нас розумів, що з Шахтарем буде не просто, тому можна сказати, що команда задоволена таким результатом після гри.

Ми знали, що донеччани виснажені після Ліги чемпіонів і ця втома даватиметься взнаки у нашому матчі. У другому таймі Рух став грати інтенсивніше, активніше пресингувати суперника і це дало свої плоди.

Це була результативна гра, у якій відзначились захисники. Це демонструє те, що вони можуть не лише оборонятись, а й достатньо загрозливі у чужому карному майданчику", — заявив український виконавець.

Наступним матчем львівського Руху стане перенесена домашня зустріч першого туру проти житомирського Полісся.