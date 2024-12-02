Україна

Знову два різних тайми від команди Младена Бартуловича.

Ми просто не могли досягнути екватора поточного розіграшу української Прем’єр-ліги без урахування пізнього матчу п’ятнадцятого туру надвечір понеділка, у якому луганська Зоря та львівські Карпати з’ясовували сильнішого на полі столичного стадіону Динамо ім. В. Лобановського. Останнім часом ці дві команди аж надто сильно полюбили відкривати робочий тиждень іграми за власної участі.

Це була зустріч поміж командами, у яких наразі немає прямого конфлікту в боротьбі за місця в турнірній таблиці, проте від залікових балів у максимальній кількості для виконання власних завдань вони б точно не відмовились. А тут ще й Младен Бартулович зробив ризикований крок, змінивши тактичне розташування своїх підопічних, і поки ті призвичаювались до гри в три центральних захисники в першому таймі, суперники ледь не зробили результат.

Перший супермомент футболісти Владислава Лупашка отримали вже на дев’ятій хвилині, коли незграбний пас назад від Дришлюка подарував м’яч Очеретьку на шляху до побачення з воротарем, проте вже в штрафному Сапутін здійснив свій перший суперсейв у цій грі. Однак навіть голкіпер Зорі не виручив команду, коли вже за десять хвилин Костенко на лівому фланзі штрафного заробив на собі пенальті за фол від Слесаря, а Полегенько пробив із позначки в центр воріт.

Карпати повели за рахунком на табло, правий фланг оборони господарів горів за присутності недосвідченого Слесаря в незвичній для нього позиції, і, здавалося б, що могло піти не так для "левів"? Аби чогось-таки раптом не сталось, треба було продовжувати тиснути на чужі ворота, а львів’яни цього не робили, тож у підсумку й отримали кілька дзвіночків на завершення першого тайму, але, судячи з усього, не зрозуміли попереджувальних сигналів.

Сапутін ще раз урятував команду незадовго до перерви під час удару головою від Костенка, а от уже після відновлення матчу гра в Зорі, що називається, пішла на покращення. Карпати деякий час ще провели в атаці на чужі ворота, і голкіпер луганців ще раз урятував команду в моменті з близьким ударом головою від Ігора, проте на 69 хвилин господарі провели атаку через стінку на лівому фланзі від Яцика та Мічина, і останній виконав підкручений удар здалеку в правий кут чужих воріт.

Ситуація одразу почала ставати більш гарячою, а Карпати — почали нервувати, що не могло не позначитись на їхній грі. Зайві картки — то ще таке, справа марудна, а от другий м’яч у власні ворота "левам" було точно не бажано отримувати. На 80 хвилині Зоря розіграла кутовий на правому фланзі з подачею Кирюханцева на дальній, де Джордану удар головою не вдався, але вийшло скидання на Мічина й той розстріляв порожні ворота.

А далі Остапа понесло. Масована сутичка в технічній зоні завершилась роздаванням карток від головного арбітра, після чого гості таки зробили останню спробу зачепитись за результат, але Устименко схибив у дуже непоганій ситуації з ударом головою поблизу чужих воріт, тож форварди Лупашка й надалі розчаровують, а команда не добирає очок.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в петровського Інгульця, тоді як львівські Карпати прийматимуть рівненський Верес.— Карпати 2:1Мічин, 69, 80 — Полегенько, 20 (пен.)Сапутін — Дришлюк (Ескінья, 82), Джордан, Башич — Слесар (Кирюханцев, 46), Мічин (Кораблін, 90), Яцик, Жуніньйо — Вакула, Будківський (Гусєв, 90+2), Горбач (Задорожний, 82).Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько (Занетті, 82), Ігор (Устименко, 75), Костенко (Підлепенець, 75).Попередження: Слесар, Будківський, Дришлюк, Башич, Мічин — Костенко, Педросо, Альварес, Бабогло, Мірошніченко