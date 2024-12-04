Україна

Функціонер висловив довіру головному тренеру.

Рівненський Верес не найкращим чином розпочав сезон УПЛ, і під час осінньої частини кампанії почали з’являтись чутки щодо можливого звільнення виконуючого обов’язки головного тренера "червоно-чорних" Олега Шандрука.

Однак наразі рівненці йдуть без поразок у десяти матчах поспіль і ситуація довкола тренерського штабу значно покращилась.

Утім, спортивний директор Вересу Юрій Габовда в своєму останньому інтерв’ю стверджує, що клуб не мав планів щодо змін у структурі за цей час.

"Сьогодні на різних інтернет-ресурсах почала розповсюждуватися фейкова інформація про те, що Верес нібито розглядав варіант із призначенням на посаду головного тренера команди Юрія Максимова.

Хочу офіційно заявити: із тих пір, як головним тренером команди став Олег Шандрук, народний клуб ніколи не розглядав інші кандидатури. Для нас Олег Шандрук є теперішнім і майбутнім.

Хто і навіщо робить подібні інформаційні вкиди? Чому саме зараз? Ми здогадуємось. Але ми і не через таке проходили.

Тому, всіх запрошую до Львова на суботню гру з Карпатами. Буде класна гра. Олег Шандрук з нами і ми рухаємось уперед", — заявив функціонер "червоно-чорних".

Рівненський Верес зіграє проти львівських Карпат 7 грудня, о 18:00.