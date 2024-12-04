Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Динамо Київ.

Олександрія та київське Динамо проведуть перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка.

Руслан Ротань, після перемоги над одеським Чорноморцем (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконаців.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Попова та Вівчаренка в обороні, тоді як Михайленко гратиме в опорній зоні, а Кабаєв та Ванат долучаться до атаки.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Кулаков, Логінов, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Малько, Погорілий.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.



Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.