Україна

Двоє півзахисників можуть з'явитися на полі до кінця 2024 року.

Центральні півзахисники київського Динамо Олександр Піхальонок і Володимир Шепелєв повністю відновилися після травм, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Олександрія — Динамо Київ 0:0 Огляд матчу 04.12.2024

Гравці повернулися до загальної групи й займаються без обмежень, готуючись до найближчих поєдинків "біло-синіх". Піхальонок через пошкодження пропустив 12 матчів Динамо, тоді як Шепелєв аж 26.

У столичному клубі додали, що правий вінгер Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ахілового сухожилля. Про строки його повернення до гри поки не повідомляється.

Нагадаємо, в неділю, 8 грудня, колектив Олександра Шовковського прийматиме Олександрію в 16-му турі УПЛ (початок — о 18:00).