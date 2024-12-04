Двоє півзахисників можуть з'явитися на полі до кінця 2024 року.
Олександр Піхальонок, фото Динамо Київ
04 грудня 2024, 19:29
Центральні півзахисники київського Динамо Олександр Піхальонок і Володимир Шепелєв повністю відновилися після травм, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Олександрія — Динамо Київ 0:0 Огляд матчу 04.12.2024
Гравці повернулися до загальної групи й займаються без обмежень, готуючись до найближчих поєдинків "біло-синіх". Піхальонок через пошкодження пропустив 12 матчів Динамо, тоді як Шепелєв аж 26.
У столичному клубі додали, що правий вінгер Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ахілового сухожилля. Про строки його повернення до гри поки не повідомляється.
Нагадаємо, в неділю, 8 грудня, колектив Олександра Шовковського прийматиме Олександрію в 16-му турі УПЛ (початок — о 18:00).