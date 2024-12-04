Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 грудня 2024 року.

Київське Динамо у перенесеному матчі стартового туру української Прем'єр-ліги не змогло обіграти Олександрію. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Загалом команди провели досить рівний матч, але небезпечними моментами він не балував, тож уся увага була зосереджена на боротьбі за кожен клаптик поля. При цьому в матчі було лише два попередження від Віталія Романова.

Таким чином, Динамо та Олександрія мають по 37 набраних очок після 15 турів і очолюють турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на сім балів, але "гірники" мають гру в запасі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Динамо Київ у рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Динамо Київ 0:0

Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 64), Ващенко, Мишньов (Шостак, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Бєляєв (Костишин, 63).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко (Рубчинський, 90) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 68) — Ванат.

Попередження: Кравченко — Бражко.