Голкіпер Ворскли залишив поле на 67-й хвилині.
Павло Ісенко, Getty Images
05 грудня 2024, 19:52
У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрівся з полтавською Ворсклою.
На 65-й хвилині цього протистояння полтавський клуб зазнав серйозної кадрової втрати, оскільки основний голкіпер команди Павло Ісенко отримав травму коліна.
21-річний український воротар не зміг продовжити гру та залишив поле з допомогою працівників Ворскли — замість Ісенка догравати матч вийшов Олександр Домолега.