У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрівся з полтавською Ворсклою.

На 65-й хвилині цього протистояння полтавський клуб зазнав серйозної кадрової втрати, оскільки основний голкіпер команди Павло Ісенко отримав травму коліна.

21-річний український воротар не зміг продовжити гру та залишив поле з допомогою працівників Ворскли — замість Ісенка догравати матч вийшов Олександр Домолега.