Україна

Перед від'їздом на черговий матч Ліги чемпіонів команда Маріно Пушича повернулась до перемог.

Представники України в єврокубках із зрозумілих причин жаліються на постійні переїзди поміж країнами, тож для того, аби на наступному тижні уникнути впливу цієї логістичної проблеми хоч на трохи, донецький Шахтар вирішив випереджаючи графік відкрити друге коло національної першості. Полтавська Ворскла відгукнулась на цю пропозицію, тож пізнім вечором у четвер ми стали свідками чергового з’ясування стосунків у цій парі.

Цього разу — за присутності Юрія Максимова на чолі "зелено-білих", тоді як Сергій Долганський, який програв у першому колі з розгромним рахунком 0:5, у ролі одного з помічників головного тренера був присутній на лаві для запасних. Тим часом завдання для команд за ці чотири місяці не змінились — "гірники" все так само шукали шляхи до захисту чемпіонського титулу, а Ворскла намагалась не сильно відставати від зони боротьби за єврокубків, що виходило в неї не дуже.

На перший тайм цієї зустрічі Шахтар у експериментальному складі витратив не надто багато зусиль. Фактично, "гірники" забивали по одному м’ячу в кожній третині цього періоду ігрового часу, тоді як у відповідь по воротах Різника не було завдано жодного удару, не було зароблено Ворсклою жодного кутового, і навіть жодного офсайду арбітри у гравців полтавців не зафіксували. Чи подобалась ця пасивність Максимову? Очевидно, що ні.

Однак нічого не поробиш, якщо цього разу команда Пушича була просто вбивчою в атаці, і як тільки знаходила момент біля чужих володінь, то одразу відбувався забитий м’яч. Невертон доїв перший епізод із відскоком від заблокованого удару Криськіва з правого флангу штрафного, потім Судаков незвично для себе головою в дальній завершив подачу Вінісіуса, і згодом Траоре так само з відскоку зіграв на добиванні — наче нічого не забули, бо перша половина вийшла скупою на моменти.

У другому таймі Шахтар продовжував утримувати загальний контроль над грою, але знову ми стали свідками того, як із плином часу команда Пушича втрачає концентрацію. Занадто легко подекуди долали захист Ворскли "гірники" й зрештою їм це, судячи з усього, трохи набридло, тож вони почали відверто байдикувати. Полтавці забили красивий гол у відповідь зусиллями Нестеренка на 77 хвилині, коли той пробив у дальню дев’ятку з лівого флангу штрафного, але часу на більше в гостей уже не залишалось.

Незважаючи на це, і без того куца ротація Максимова стане ще меншою — із травмою коліна посеред другого тайму поле залишив воротар Ісенко, і це просто нереальна втрата для й без того не надто широкої лави "зелено-білих".

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як посеред тижня в Гельзенкірхені прийматиме мюнхенську Баварію в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, а полтавська Ворскла вдома зіграє проти київського Лівого Берега.— Ворскла 3:1Невертон, 14, Судаков, 21, Траоре, 36 — Нестеренко, 77Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Фарина, 90+2) — Марлон (Педріньйо да Сілва, 73), Криськів (Степаненко, 72), Судаков (Назарина, 72) — Зубков (Швед, 55), Траоре, Невертон.Ісенко (Домолега, 67) — Пердута, Гучек, Бацула, Чорноморець — Скляр, Павлюк, Челядін (Нестеренко, 54) — Кане, Ієде (Островський, 80), Крупський.