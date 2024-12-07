Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 16-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 7 грудня.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ЛНЗ

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 13:00. “ЛIВИЙ БЕРЕГ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Не вважайте за пафос, але це момент істини для Лівого Берега. ЛНЗ просто жахливо грає біля своїх воріт, на помилках його не ловив лише лінивий, і якщо і йому не забити, то взагалі незрозуміло, що команда робить у вищій лізі. При цьому Лівий Берег у останніх 10 матчах оформив один гол – і той після підключення воротаря на кутовий.

Щоразу Механіва в атаку, навіть на стандарти, підключати, звичайно, не будеш. Проблеми попереду в київського клубу тотальні, і саме тому грудень він зустрічає в одному пункті від останнього місця. Три нульові нічиї дозволяють Лівому Берегу йти не останнім прямо зараз, але зрозуміло, що довго на одній обороні протриматися не вийде.

ЛНЗ, тим часом, сам далекий від досконалості. Прихід нового тренера, безлічі дорогих легіонерів, витрати на них повинні сформувати для власників-аграріїв типово аграрне питання: “А чи варто було город городити?”. Минулого сезону, з Дулубом та набагато бюджетнішим складом, черкасці грали краще... Виїзд до Лівого Берега – гарна можливість перервати похмуру серію та знизити напругу на Карраско та його протеже. Для цього залишилося лише виграти – і це, звісно, ​​зробити важче, ніж про це написати.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Лівий Берег може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

Програшна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 3 гри.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 10 ігор: 4 нічиї та 6 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія ЛНЗ продовжується в УПЛ 13 ігор — 20 голів.

ЛНЗ на полях суперників обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 4-х ігор: перемога та 3 поразки.

20-й матч Лівого Берега при Віталію Перваку у всіх турнірах: 16-й — в УПЛ та 4 — в Кубку.

10-й гол в УПЛ може забити Ілля Путря (ЛНЗ).

Орієнтовні склади

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Дедух, Банада — Войцеховський, М. Когут, І. Когут — Сухоручко

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Нонікашвілі, Каплієнко — Тілль, Бойко, Яшарі — Топалов, Момо, Наумець, Ейнел

прогноз 0:1

ЧОРНОМОРЕЦЬ — КРИВБАС

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 15:30. “ЧОРНОМОРЕЦЬ”, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Істерики у матчі проти Олександрії дорого коштували Чорноморцю. Тепер доведеться приймати Кривбас, бронзового призера країни, без Бутка та Петряка. І це втрата набагато більша, ніж просто мінус два футболісти основи.

Якби не допомога шахтарської молоді, то Чорноморцю, звісно, ​​було б набагато складніше. Але зараз одеський клуб має дефіцит саме досвідчених, які побачили багато гравців. Більшість гравців, які виходять на поле у ​​Чорноморця, не має великого досвіду – і такі футболісти, як Бутко та Петряк, потрібні ще й для їхнього прогресу.

Це не кажучи про те, що у Чорноморця в принципі проблеми із глибиною складу, і навіть із двома ветеранами проблеми із досягненням результату. Останні чотири тури одесити програли, наблизившись на відстань двох очок до зони вильоту.

При цьому Кривбас у матчі першого туру впорався з одеситами ледве-ледве. Він виграв 1:0, але наприкінці гри одесити могли зрівняти рахунок. Щоправда, вирішальний удар завдав Бутко – і тут ми повертаємось до того, з чого починали. Завдання Вернидуба різко спростилося, загалом.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може на чужому полі 90-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Програшна серія Чорноморця триває в Чемпіонаті 4 гри, а безвиграшна — 6 матчів: 2 нічиї та 4 поразки.

Безпрограшний серіал Кривбасу в УПЛ триває 6 ігор: 4 перемоги та 2 нічиї.

25-й гол в УПЛ може Олексій Хобленко (Чорноморець), Дмитро Хомченовський, 15-й — Єгор Твердохліб (обидва — Кривбас).

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть в гостях 40-й раз зіграти внічию в рамках Чемпіонату.

Гравці Чорноморця з початку Чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Рудько — Кайо Гомез, Лацабідзе, Скиба, Кисіль — Білошевський — Попов, Сігеєв, Шпорн, Янаков — Хобленко

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко, Микитишин — Соса

прогноз 0:1

КАРПАТИ — ВЕРЕС

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 18:00. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Дуже інтригуюча, важлива, цікава дуель. Свого часу Карпати грали дуже гострі битви з Волинню (навіть часом у стикових матчах за УПЛ), але з відходом луцького футболу на глибоку периферію саме Верес став основним суперником львів'ян.

І в контексті такого принципового дербі для Карпат може бути виключно важлива дискваліфікація Альвареса. Іспанський опорник краще, ніж 99% легіонерів освоївся в Україні: після гри першого туру з тим же Вересом зіграв від стартового до фінального свистка вже 13 ігор. Альварес дав той базис, завдяки якому Карпати можуть грати з перевагою дуже багато матчів УПЛ.

Що ж, тим цікавіше, як Лупашко намагатиметься його замінити. Під час чемпіонату Карпати обходилися без нього лише з Оболонню – але трійка Клименко – Костенко – Бруніньо, яка допомогла обіграти “пивоварів” 1:0, бачиться для гри проти Вереса надто легковажною. Адже клуб із Рівного на винятковому ході: не програв ні Олександрії, ні Шахтарю, може з амбіціями дивитися на останній матч року в Україні, проти Динамо – і, зі свого боку, дивитися на пробоїну у складі Карпат як на свій шанс.

Що ж, не все коту масляна (або, тим більше, день святого Миколая). Карпати набрали під вищу лігу легіонерів, але одну гру доведеться зіграти українськішим складом. Зрештою, в УПЛ вони вийшли і без Альвареса.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Домашня переможна серія Карпат триває в Чемпіонаті 3 гри

Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 6 ігор: 4 перемоги та 2 поразки.

Загальний безпрограшний серіал Вереса триває в Чемпіонаті 9 ігор: 3 перемоги та 6 нічиїх, а гостьовий — 3 гри: перемога та 2 нічиї.

Домашня серія Карпат без пропусків голів триває 380 хвилин.

150-й матч в УПЛ може провести Орест Кузик (Карпати).

30-й матч Вереса при Олегу Шандруку в УПЛ.

20-й тренерський матч Владислава Лупашка біля керма різних клубів у всіх турнірах на топ-рівні: 16-й — в УПЛ та 4 — в Кубку.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошніченко (Карпати), Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Віталій Дахновський, Микола Гайдучик (усі — Верес).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олександр Кемкін (Карпати).

Орієнтовні склади

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Костенко

Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Гончаренко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик