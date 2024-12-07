Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та черкаський ЛНЗ.

Київський Лівий Берег та черкаський ЛНЗ зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після нічиєї в дербі проти Оболоні (1:1), залучив до стартового складу Самара в центрі захисту, тоді як Косовський з'явиться в опорній зоні.

Андрес Карраско, на тлі поразки від рівненського Вересу (1:2), використав із перших хвилин Саліху в центрі оборони, тоді як Халайла очолить атаку.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Сіднней — Дедух, Косовський — Войцеховський, М. Когут, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Фастов, Дударенко, Шаповал, Співаков, Приходько, Галас, Непейпієв, Кобзар.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Бойко, Тілль, Нонікашвілі — Яшарі, Халайла, Ейнел.