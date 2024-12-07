Україна

Щоправда, капітан команди Віталія Первака встигав відзначатись не тільки у воротах суперників.

Друге коло української Прем’єр-ліги завдяки Шахтарю та Ворсклі вже стартувало кількома днями раніше, проте основна частина протистоянь звично припадала саме на вихідні. Суботня програма зокрема починалась із протистояння в столиці, де місцевий Лівий Берег робив другу спробу "з тієї ноги" зайти за успіхом у "елітному" дивізіоні.

"Лелеки" дебютували в УПЛ на початку серпня матчем у Черкасах проти ЛНЗ і показали себе дуже пристойно в грі на такому рівні. Лише на останніх секундах тоді "бузкові" вирвали перемогу (1:0), і хоча подальша доля в кращому сенсі також спідкала команду Андреса Карраско, далеко від підопічних Віталія Первака в турнірній таблиці вона не пішла. Банально, явно не про звільнення головного тренера Лівого Берега почали з’являтись чутки перед звітною грою.

Доволі насиченим на події видався перший тайм цього протистояння, і помітно було, що ніхто не хоче поступатись контролем м’яча. На старті команди швидко обмінялись гольовими моментами, і вже на шостій хвилині рахунок було відкрито на користь гостей, хоча відзначився гравець півзахисник господарів Руслан Дедух. Невдало зіграв головою перед власними воротами під час подачі кутового з правого флангу й зрізав у них м’яч.

Тривалий час після цього спроби "лелек" відігратись не знаходили гідного продовження на чужій половині, але на завершення пів години основного часу арбітр Олександр Солов'ян зупинив гру для перегляду повтору на VAR, і побачив, що Путря підіграв собі рукою, коли перехоплював пас на лівий фланг штрафного від Сідннея, тож це — пенальті й шанс для Дедуха відновити свою репутацію в цій грі, яким капітан Лівого Берега залюбки скористався.

У другому таймі ЛНЗ увесь час намагався демонструвати, що тримає руку на пульсі подій, але вийшло так, що саме невдалий розіграш м’яча й поховав шанси "бузкових" на очки в цій грі. Дві помилки в центрі поля — від Бойка та Тілля — і Лівий Берег вилітав до контратак через обидва фланги, на завершення яких виступали Дедух та Сіднней. Останній — уже в компенсований час, тож можна сказати, що "лелеки" майстерно закрили цю гру. А це вже свідчить про набутий досвід.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в полтавської Ворскли, тоді як черкаський ЛНЗ поїде до Олександрії.— ЛНЗ 3:1Дедух, 31 (пен.), 58, Сіднней, 90+2 – Дедух, 6 (авт.)Механів — Астахов, Якимів, Самар, Сіднней — Дедух, Косовський (Приходько, 72) — Войцеховський (Шаповал, 81), М. Когут (Співаков, 61), І. Когут (Галас, 71) — Сухоручко.Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко (Пасіч, 73) — Бойко (Олійник, 62), Тілль, Нонікашвілі — Яшарі, Халайла (Момо, 74), Ейнел (Авагімян, 62).Попередження: Самар, М. Когут, Сіднней — Саліху, Олійник, Тілль