Команда Олега Шандрука до цього в десяти матчах поспіль не поступалась своїм суперникам.
Карпати — Верес, фото УПЛ
07 грудня 2024, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Верес 5:0
Голи: Чачуа, 3, 54, Підлепенець, 19, Бруніньйо, 67, Устименко, 90+2
На 74-й хвилині Ігор Невес (Карпати) не забив пенальті (воротар).
Карпати:
Кемкін — Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо (Шах, 75) — Підлепенець (Стеніо, 65), Ігор (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузик, 88).
Верес:
Кожухар — Протасевич (Сміян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 68) — Луан (Лепський, 84), Дахновський (Шарай, 68) — Степанюк (Годя, 68), Гайдучик (Мрвальєвич, 68).
Попередження: Бабогло — Яго, Гайдучик
На 27-й хвилині був вилучений Яго Сікейра Аугушту (Верес) (друге попередження).