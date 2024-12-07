Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Карпати — Верес 5:0
Голи: Чачуа, 3, 54, Підлепенець, 19, Бруніньйо, 67, Устименко, 90+2

На 74-й хвилині Ігор Невес (Карпати) не забив пенальті (воротар).

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо (Шах, 75) — Підлепенець (Стеніо, 65), Ігор (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузик, 88).

Верес: Кожухар — Протасевич (Сміян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 68) — Луан (Лепський, 84), Дахновський (Шарай, 68) — Степанюк (Годя, 68), Гайдучик (Мрвальєвич, 68).

Попередження: Бабогло — Яго, Гайдучик

На 27-й хвилині був вилучений Яго Сікейра Аугушту (Верес) (друге попередження). 