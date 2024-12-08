Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 грудня 2024 року.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати здобули розгромну домашню перемогу над рівненським Вересом.

Команда Владислава Лупашко швидко вирішила питання щодо переможця цієї пари двома голами на початку зустрічі, після чого суперники добили самі себе вилученням.

У підсумку "левам" не склало труднощів довести справу до розгрому після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Верес у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Верес 5:0

Голи: Чачуа, 3, 54, Підлепенець, 19, Бруніньйо, 67, Устименко, 90+2

На 74-й хвилині Ігор Невес (Карпати) не забив пенальті (воротар).

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо (Шах, 75) — Підлепенець (Стеніо, 65), Ігор (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузик, 88).

Верес: Кожухар — Протасевич (Сміян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 68) — Луан (Лепський, 84), Дахновський (Шарай, 68) — Степанюк (Годя, 68), Гайдучик (Мрвальєвич, 68).

Попередження: Бабогло — Яго, Гайдучик