Україна

У клубі поділились планами на початок наступного року.

Добігає до завершення перша частина сезону української Прем’єр-ліги, і вже після сімнадцятого туру команди підуть у зимову відпустку.

Криворізький Кривбас, як повідомили в клубі, планує поновити тренування вже в наступному календарному році в Іспанії, де основна команда проведе зимові навчально-тренувальні збори.

Також є попередні домовленості щодо проведення контрольних матчів за участі "червоно-білих". Потенційними спаринг-партнерами можуть стати естонська Левадія, шведський Кальмар та словенська Олімпія Любляна.

Нагадаємо, що попередні зимові збори команда Юрія Вернидуба також провела в Іспанії.

Останній ж її матч у цьому році відбудеться вдома 14 грудня проти львівських Карпат.