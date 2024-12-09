У клубі поділились планами на початок наступного року.
фото ФК Кривбас
09 грудня 2024, 14:11
Добігає до завершення перша частина сезону української Прем’єр-ліги, і вже після сімнадцятого туру команди підуть у зимову відпустку.
Криворізький Кривбас, як повідомили в клубі, планує поновити тренування вже в наступному календарному році в Іспанії, де основна команда проведе зимові навчально-тренувальні збори.
Також є попередні домовленості щодо проведення контрольних матчів за участі "червоно-білих". Потенційними спаринг-партнерами можуть стати естонська Левадія, шведський Кальмар та словенська Олімпія Любляна.
Нагадаємо, що попередні зимові збори команда Юрія Вернидуба також провела в Іспанії.
Останній ж її матч у цьому році відбудеться вдома 14 грудня проти львівських Карпат.