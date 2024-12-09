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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та львівський Рух.

Житомирське Полісся та львівський Рух зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Імад Ашур, у порівнянні з першою частиною дуелі кілька днів тому (1:1), використав із перших хвилин Смолякова ліворуч у захисті, тоді як Кушніренко гратиме в опорній зоні, Назаренко повернеться на лівий фланг атаки, и Луїфер та Венделл складуть пару нападників.

Віталій Пономарьов, у свою чергу, залучив Романа на лівий фланг оборони, Підгурського в центр поля, тоді як Краснопір очолить атаку.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Матич, Сарапій, Смоляков — Кушніренко, Бабенко — Гуцуляк, Назаренко — Луїфер, Венделл.

Запасні: Кудрик, Уліганець, Пайшао, Брістрич, Шастал, Макуана, Мустафаєв, Лєднєв, Караман, Тейлор, Майсурадзе, Авраменко.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Підгурський — Карабін, Краснопір, Климчук.