Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 грудня 2024 року.
У рамках 16 туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся з двома вилученнями мінімально поступилось львівському Руху.
Футболісти Віталія Пономарьова відмовились добивати команду Імада Ашура, яка майже від початку матчу грала в меншості, залишившись задовольнятися єдиним голом у виконанні Ігоря Краснопіра.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Рух у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Полісся — Рух 0:1
Гол: Краснопір, 30
Полісся: Волинець — Михайліченко (Тейлор, 77), Матич (Кудрик, 85), Сарапій, Смоляков — Кушніренко, Бабенко — Гуцуляк, Назаренко (Лєднєв, 77) — Луїфер (Брістрич, 46), Венделл.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 88) — Пастух, Дідик, Підгурський (Федор, 46) — Карабін (Клайвер, 67), Краснопір (Квасниця, 56), Климчук (Квас, 88).
Попередження: Волинець, Назаренко, Кушніренко — Краснопір, Холод, Климчук, Дідик
На 13-й хвилині був вилучений Венделл Кравейру (Полісся) (грубе порушення).
На 82-й хвилині був вилучений Євгеній Волинець (Полісся) (грубе порушення).