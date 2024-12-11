Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Олександр Шандор, ФК Динамо Київ
11 грудня 2024, 19:54
Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 17 туру української Прем'єр-ліги.
Зокрема матч київським Динамо та рівненським Вересом обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Андрій Коваленко.
Поєдинок між житомирським Поліссям та донецьким Шахтарем довірили Віталію Романову, якому із системою ВАР допоможе Микола Балакін.
УПЛ. 17 тур
13 грудня, п’ятниця
15:30. Ворскла – Лівий Берег. Арбітр – Клим Заброда (Суми), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).
14 грудня, субота
13:00. Олександрія – ЛНЗ. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).
15:30. Кривбас – Карпати. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).
18:00. Зоря – Чорноморець. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Сергій Задиран (Київська область).
15 грудня, неділя
13:00. Інгулець – Колос. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR – Дмитро Кубряк (Одеса).
15:30. Рух – Оболонь. Арбітр – Олександр Каленов (Хмельницький), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).
18:00. Полісся – Шахтар. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Микола Балакін (Київська область).
16 грудня, понеділок
13:00. Динамо – Верес. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Андрій Коваленко (Полтава).
В УПЛ лідирує Динамо, випереджаючи Олександрію на три очки.