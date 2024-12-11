Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 17 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч київським Динамо та рівненським Вересом обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Андрій Коваленко.

Поєдинок між житомирським Поліссям та донецьким Шахтарем довірили Віталію Романову, якому із системою ВАР допоможе Микола Балакін.

УПЛ. 17 тур

13 грудня, п’ятниця

15:30. Ворскла – Лівий Берег. Арбітр – Клим Заброда (Суми), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

14 грудня, субота

13:00. Олександрія – ЛНЗ. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

15:30. Кривбас – Карпати. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00. Зоря – Чорноморець. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Сергій Задиран (Київська область).

15 грудня, неділя

13:00. Інгулець – Колос. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR – Дмитро Кубряк (Одеса).

15:30. Рух – Оболонь. Арбітр – Олександр Каленов (Хмельницький), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

18:00. Полісся – Шахтар. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Микола Балакін (Київська область).

16 грудня, понеділок

13:00. Динамо – Верес. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

В УПЛ лідирує Динамо, випереджаючи Олександрію на три очки.