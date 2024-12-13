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Football.ua представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 13 грудня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 17-го туру полтавська Ворскла прийматиме Лiвий Берег.

Ворскла — Лiвий Берег

П’ятниця, 13 грудня, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Першими з усього чемпіонату у відпустку підуть футболісти з Ворскли та Лівого Берега. Вітаємо їх із цим, але, звичайно, обом командам треба ретельно попрацювати перед відпочинком. І це не порожні слова: кожна з команд може про багатьох суперників говорити як про непрохідних, але саме про суперника по 17-му туру напевно думає: “Ну, тут очки брати можна”.

Ворскла 2024-й не грає, а дограє. 0:3 від Інгульця – це результат-анекдот; ми вже можемо констатувати, що зі всіх виїзних матчів сезону (а команда з Петрового почала чемпіонат із 15 виїздів) Інгулець переміг лише у Полтаві. Шахтарю програти 1:3, начебто, і не соромно, але коли “гірники” так легко забили три ще в першому таймі і весь час, що залишився, просто готувалися до Баварії, яка, як бачимо, все одно на запчастини розібрала... Мало чим пишатися, загалом.

У Ворскли дуже великі проблеми в обороні. Тут треба починати з того, що клуб у принципі примудрився увійти в сезон із одним центральним захисником старше 22 років. Причому Хрипчук використовувався попереднім тренером у центрі поля, а Максимовим використовується, скажімо так, за його межами (на лавці чи поза заявкою). 20-річний Данило Ізотов – звичайний юніор, і з такою конкуренцією Павлюк і Гучек можуть грати, як хочуть. А при сміливій схемі гри, бажанні створювати якнайбільше моментів Ковталюку та Ієде Ворскла надає шанси всім – включаючи, як бачимо, Інгулець.

Ну а чому Лівий Берег бачиться гарною мішенню для Ворскли, говорити, думаю, зайве. Команда, яка готувалася до першої ліги, за тиждень до сезону здобула шанс зіграти в УПЛ, цим шансом скористалася – але склад у неї абсолютно першолігівський. Дев'ять матчів без голів давали привід думати, що кияни тихо й похмуро вилетять, але останнім часом вони і гол забили, і навіть ЛНЗ обіграли.

Загалом, для кожної з команд суперник виглядає одним із найпростіших у сезоні. Ми маємо всі шанси справжню, олдскульну рубку – без цих ваших модних тіки-так. Ворскла, звичайно, багато атакуватиме, але Лівий Берег має шанси на дуже перспективні контрвипади.

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