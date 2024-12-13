Україна

Команда Віталія Первака йде відпочивати із серією з трьох матчів без поразок, а колектив Юрія Максимова рівно стільки ж поспіль програв.

Останній тур української Прем’єр-ліги в календарному році — це, безперечно, подія, яка варта уваги. Тим паче, що й розтягнувся він за звичним сценарієм аж на чотири дні, тож футболу буде вдосталь для кожного. А починалось усе в Полтаві, де місцева Ворскла на чолі з Юрієм Максимовим робила спробу піти на зимову перерву хоча б не із серією поразок, якщо взагалі не перервати її перемогою над абсолютним дебютантом "еліти" — київським Лівим Берегом.

Команда Віталія Первака тим часом відіграла свої перші кілька місяців в УПЛ і вже мала можливість чимало розповісти з власного досвіду. Зокрема, чимало — про те, як боротись за виживання, оскільки "лелеки" саме перебували на межі небезпечної зони, куди, у разі вдалого для себе результату в звітному протистоянні, могли затягнути й "зелено-білих", помінявшись із ними місцями.

Поле стадіону в Полтаві цього року ми бачили в різних кондиціях, але так, щоб воно замерзло — для цього треба було дочекатись майже середини грудня. І точно команди-учасниці звітного протистояння не хотіли б потрапити до умов, коли більше переймаєшся за втримання рівноваги, аніж за красивий футбол у власному виконанні.

Можна зрозуміти, про що йдеться в цьому випадку — ми знову стали заручниками обставин і були позбавлені можливості спостерігати за атакувальним футболом. Лише боротьба, фол, якісь спроби флангових передач до штрафного та багато хибних дій від футболістів. І на все це в підсумку ще й накладалась повітряна тривога, яка пролунала рівно тоді, коли арбітри Клим Заброда хотів давати свисток на перерву.

Вимушений відпочинок для команд відверто затягнувся. Дві години — це вже не жарти. Але з іншого боку тренери не потребували ротації після перерви, тож за динамікою ми наче подивились два перші тайми одного поєдинку. Що характерно, за грою Ворскла програла обидва з них. Лівий Берег не пропонував щось надто особливе в атаці, але на 62 хвилині просто підловив суперників на позиційній помилці й із вільного лівого флангу штрафного Сіднней розстрілював чужі ворота з передачі Сухоручка.

Полтавці у відповідь запропонували небагато. Навіть кричуще мало, якщо виходити з фактору домашнього для них поєдинку. Удар Ндукве з лівого флангу чужих володінь майже одразу після гола, який потягнув Механів у ближньому куті, та завершальний момент усього протистояння, коли Скляр головою з центру штрафного пробив повз дальню стійку на завершення кутового з правого флангу. І все, на на той момент білосніжному газоні домашньої арени "зелено-білі" більше нічого не запропонували.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в київської Оболоні, а київський Лівий Берег гостюватиме у донецького Шахтаря.Ворскла —0:1Сіднней, 62Домолега — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк — Кане, Челядін (Нестеренко, 46), Ндукве — Ковталюк (Иеде, 68).Механів — Астахов, Якимів, Самар, Шаповал — Косовський, Дедух — Войцеховський, І. Когут (Галас, 83), Сіднней — Сухоручко.Попередження: Челядін, Скляр – Астахов, Механів