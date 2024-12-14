Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 17-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 14 грудня.

Олександрiя — ЛНЗ

Субота, 14 грудня, 13:00. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

ЛНЗ таки вирішив не просто звільнити Карраско, а звільнити з ганьбою – не давши допрацювати останній матч року. І це дозволяє потрапити під приціл камер давньому, гарному знайомому.

Коли збірна України провела матч проти збірної Бразилії, який досі залишається єдиним у її історії, став на останній рубіж саме він. Андрій Дiкань – голкіпер, який дебютував за збірну у 32 роки, але й так зміг залишити яскравий слід у “головній команді”. Матч проти селесао на “Уемблі”, сухар проти норвежців, участь у переможній грі проти дуже сильних тоді чилійців – це вже чимало, а якби не травма перед Євро-2012, то було б, напевно, ще більше. Багато, звичайно, уваги Дикань приділив країні-терористу, але приємно, що хоча б тепер він вибрав правильну сторону.

При цьому стан справ у ЛНЗ такий, що Дiканю час самому ставати у рамку. Чотири поразки поспіль, причому від кого! Для Оболоні матч із черкасцами – єдина перемога за останні 9 матчів; для Лівого Берега – за останні 12; у Ворскли дві перемоги за 15 ігор – і одна з них теж проти ЛНЗ. “Ваша команда давно не перемагає? Тоді ми йдемо до вас” – команда Карраско догравала рік за таким принципом, що й коштувало йому роботи.

А тепер виїзд до Олександрії, за всіма показниками однієї з 2-3 найкращих команд ліги. Дiканю буде дуже складно щось налаштувати; особливо складно буде за пару тренувань виправити тотальні проблеми в обороні. Зрозуміло, що ЛНЗ прагнутиме утримати нічию, але щодо якості захисних дій великі сумніви.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія може вдома 50-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безпрограшна домашня серія Олександрії триває в УПЛ 12 ігор: 9 перемог та 3 нічиї.

ЛНЗ може забити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Програшна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 4 гри.

ЛНЗ може зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія ЛНЗ продовжується в УПЛ 14 ігор — 23 голи.

ЛНЗ на полях суперників обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 5-ти ігор: перемога та 4 поразки.

10-й гол в УПЛ може забити Ілля Путря (ЛНЗ).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Бойко, Авагiмян, Нонікашвілі — Яшарі, Халайла, Ейнел

прогноз 3:0

КРИВБАС — КАРПАТИ

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, 15:30. “ГІРНИК”, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Центральний, дуже цікавий матч дня. Карпати у матчі першого кола просто винесли Кривбас 3:0 – і зараз підпирають його у турнірній таблиці. Але треба віддати належне і команді Вернидуба: п'ять перемог у останніх семи матчах дозволили їй не просто обійти Карпати, а вийти до єврокубкової зони.

Багато в чому це обумовлено інфернальною формою Твердохліба. Визнання найкращим гравцем листопада абсолютно заслужене, і якби найближчим часом грала збірна, можна було б вимагати вчорашнього плеймейкера Миная і туди. Єгор багато забиває, але, що важливіше, він не забуває працювати на команду, що часто стає проблемою для інших результативних півзахисників.

Завдання Карпат №1 – саме стримати Твердохліба. Альварес, який через дискваліфікацію відпочив у минулому турі, отримує завдання категорії “hard”. Хоча, звичайно, на це можна подивитися й по-іншому: без Альвареса команда виграла 5:0 – може краще їй так і грати? Кривбас без Стецькова явно більше дозволяє біля своїх воріт, і, можливо, серією штурмів його перемогти простіше, ніж шаховою грою.

У будь-якому випадку, у Кривому Розі зустрічаються дві команди на піку форми, зі шлейфом дуже добрих результатів. Буде дуже цікаво подивитися на їхню зустріч – головне, щоби тривоги у Кривому Розі її не зіпсували.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може вдома 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безпрограшна серія Кривбасу триває в Чемпіонаті 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї, а переможна — 3 гри.

Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 7 ігор: 5 перемог та 2 поразки.

Програшна гостьова серія Карпат продовжується в УПЛ 2 гри.

250-й матч в УПЛ може провести Дмитро Хомченовський (Кривбас).

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 10-й — Денис Мірошниченко, Денис Устименко (обидва — Карпати).

Гольова серія Єгора Твердохліба (Кривбас) триває в Чемпіонаті 4 матчі — 6 голів.

Владислав Лупашко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу на топ-рівні: 8-му — в УПЛ та 2 — в Кубку.

Орієнтовні склади

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Бізімана, Микитишин — Соса

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Ігор, Очеретько

прогноз 2:1

ЗОРЯ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Продовжуємо стежити за міні-серіалом “Чорноморець без ветеранів”. За агресію на адресу арбітра в Олександрії дискваліфікації отримали Бутко та Петряк, і без них одесити змушені проводити ось уже другий повний матч. І у попередньому ветеранів якраз і не вистачило. Чорноморець провів дуже непоганий матч, вів у рахунку, але один із голів Кривбас провів із флангу, який у нормальних умовах закривав би Бутко. Петряка у принципі не вистачало у фінальній третині.

При цьому в одеситів вже п'ять поразок поспіль і лише два очки відриву від зони вильоту. У тільт команда увійшла, як ви розумієте, ще з Бутком та Петряком на полі – але вибратися без них ще складніше. У Зорі, звичайно, своїх проблем вистачає – шість поразок у останніх дев'яти матчах, дев'ять у чотирнадцяти – але, принаймні, оптимальний склад зібрати Бартуловiч може.

Питання, як Бабичу заповнювати ці пробоїни. За восьми (!) центральних захисників у заявці одеситів на сезон Бутко – єдиний правий захисник, і проти Кривбасу тренер відправляв туди номінального лефт-бека Кисіля. Відсутність Петряка спробували компенсувати схемою, діяли без вінгерів... Але це не так важливо, якщо згадати, що Кривбасу програли. Можливо, проти Зорі будуть потрібні інші, нові ходи.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

810-й матч Чорноморця в історії Чемпіонату.

Зоря може на своєму полі 80-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Домашня безнічийна серія Зорі в Чемпіонаті триває 8 ігор: 3 перемоги та 5 поразок.

Програшна серія Чорноморця триває в Чемпіонаті 5 ігор, а безвиграшна — 7 матчів: 2 нічиї та 5 поразок.

200-й тренерський матч Олександра Бабича біля керма різних клубів на топ-рівні: 179-й — в УПЛ, 6 — у єврокубках та 15 — в Кубку.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря).

Гравці Чорноморця з початку Чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Джордан, Ескінья, Башич — Вакула, Дришлюк, Яцик, Мічин, Жуніньйо — Горбач, Будківський

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо, Сігеєв, Шпорн, Хобленко — Попов