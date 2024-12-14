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Форвард Руху прокоментував підготовку до Оболоні.

У сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця прокоментував стан власної команди.

"Як і завжди після перемоги, зараз у команди хороший настрій. Готуємось до останнього у році матчу проти Оболоні та налаштовані взяти три очки у цьому поєдинку.

Ми розуміємо, що в цьому матчі Рух більше володітиме м’ячем, тому багато зараз працюємо над позиційною атакою. Та Оболонь це непростий суперник, тому не слід забувати і про якісну оборону.

У першому колі, коли ми грали виїзний матч з киянами, Руху вдалось забити чотири голи і не пропустити. Треба постаратись повторити такий результат — забити якнайбільше і залишити свої ворота сухими.

Запрошую вболівальників прийти у неділю на Арену Львів та підтримати команду. Ми будемо раді бачити вас на стадіоні та спробуємо потішити вас хорошою грою та позитивним результатом", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Оболонь відбудеться 15 грудня, о 15:30.