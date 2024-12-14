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Керманич Кривбасу прокоментував підготовку до Карпат.

Криворізький Кривбас зіграє домашній матч проти львівських Карпат у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

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Напередодні гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував стан власної команди.

"Я вважаю, що зараз ми знаходимось на тому місці, на яке заслуговуємо, тому що старт видався не дуже вдалим, але впродовж чемпіонату ми почали надолужувати згаяне, особливо в останніх турах. Ми потихеньку набираємо бали та рухаємось уперед.

Я привітав Єгора Твердохліба з його гольовою серією, дуже радий і пишаюсь ним. За останні чотири матчі він забив шість голів. Це говорить про те, що він зараз перебуває у дуже добрій спортивній формі. Хочу побажати йому, щоб він на цьому не зупинявся і продовжував у тому ж дусі, досягав ще кращих результатів.

Немає жодних секретів успіху минулого сезону. У нас просто була ціль, до якої ми усі разом рухались. Але коли ми вибороли бронзові медалі, то я сказав одразу, що виграти не так складно, як потім відстояти це місце.

Тренерський штаб це прекрасно розуміє, думаю, що і гравці теж, буде нелегко. Але поки що минуло лише перше коло, попереду багато роботи. Подивимось, як ми підготуємось, дуже хотілося б підсилитись. Гадаю, що все буде добре.

Я, як і будь-який інший тренер, був би задоволений, якби підсилили всі позиції. Але в пріоритеті, я думаю, атакувальна лінія. Захист також, якщо говорити відверто, то ви ж бачите, хто у нас грає на позиції центральних захисників сьогодні.

Але знову ж таки, добре, що хлопці взагалі грають, хоч і не на своїх позиціях та приносять гарні результати команді. Підсилюватись у будь-якому випадку потрібно, це не буде зайвим.

Я така людина, що ставлюсь до усіх своїх футболістів однаково: хоч африканці, хоч європейці. Найголовніше, щоб хлопці виконували поставлені перед ними задачі, був порядок із дисципліною та тренуваннями. Але на мою думку, потрібна якась межа, важливо не переборщити з іноземцями.

Треба, щоб грали свої хлопці, українці, а ще краще, якщо будуть грати власні вихованці. Але я вдячний хлопцям-легіонерам, які у нас є, які грають та викладаються на повну.

Такі заходи, як ми провели 16 листопада на підтримку ЗСУ, стовідсотково треба проводити якнайчастіше. Ми просто готувались із першою командою до своїх матчів у чемпіонаті, тому у цій грі мали змогу взяти участь лише ті, хто не був залучений у тренувальному процесі та молодь. Потім передивлявся запис, мені все сподобалось, уболівальникам також. Головне, що ми зібрали кошти для наших захисників, а це 75 тисяч гривень. Погодьтесь, непоганий результат.

Як перемогти в цій війні? Це дуже важке питання. Напевно, що найголовніше — це єдність. Коли ми разом — ми непереможні. Ми обов’язково переможемо, але це буде нам чимало коштувати, бо вже маємо багато загиблих та поранених. Але я впевнений, що все буде добре, бо наша нація має дуже міцний стрижень.

Побажаю здоров’я, наснаги усім тим, хто воює. Тим, хто не воює — дуже важливо допомагати Збройним Силам України, хто чим може, тоді й буде перемога.

Я особливо не рахую скільки я там пропрацював. Кривбас залишиться в моєму серці назавжди. Класно, що у цей нелегкий час, я працюю в Кривбасі вже третій рік й отримую задоволення від своєї роботи. До цього працював у Зорі вісім років та запорізькому Металурзі. Період у Кривбасі робить особливим ще те, що ми змогли посісти призове третє місце минулого сезону, тому все добре.

Денис Кузик? Це хлопець з дуже великим потенціалом, який поки що до кінця не розкрився. Вважаю, що з часом він буде грати тільки краще й у майбутньому стане гравцем збірної України", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Карпати відбудеться 14 грудня, о 15:30.