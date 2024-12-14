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Олександрія — ЛНЗ 1:1
Голи: Філіппов, 45+2 — Яшарі, 65

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Кулаков, 89), Калюжний (Ващенко, 89), Мишньов (Шостак, 74) — Безерра, Філіппов (Костишин, 90+5), Козак (Бєляєв, 74).

ЛНЗ: Пеньков — Путря, Дайко, Муравський, Каплієнко (Молло, 60) — Яшарі, Авагімян (Олійник, 60), Нонікашвілі — Г. Пасіч, Момо (Халайла, 46), Ейнел.

Попередження: Калюжний — Яшарі