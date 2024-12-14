Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та одеський Чорноморець.

Луганська Зоря та одеський Чорноморець зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після недограного матчу проти петровського Інгульця (0:1), залучив до стартового складу Тронтеля та Ескінью в захисті, тоді як Слесар та Кораблін гратимуть на флангах атаки.

Олександр Бабич, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Мічин, Башич, Яцик — Слесар, Будківський, Кораблін.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Гусєв, Нваезе, Горбач, Дришлюк, Волошин, Василець, Задорожний, Вакула.



Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо, Сігеєв, Шпорн, Хобленко — Попов.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Жаржу, Арсич, Габелок, Васильєв, Шевцов, Янаков.



Гра Зоря — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.