Україна
14 грудня 2024, 17:53
Черговий гол Твердохліба допоміг Кривбасу здолати Карпати
Команда Юрія Вернидуба нікого не підпускає навіть до потенційної зони боротьби за єврокубки.
Кривбас — Карпати, фото УПЛ
14 грудня 2024, 17:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Карпати 2:0
Голи: Ілич, 27 (пен.), Твердохліб, 69
Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго — Ілич (Шевченко, 88) — Д. Кузик (Аморозо, 88), Твердохліб (Каменський, 88), Вакулко (Бізімана, 62), Микитишин (Задерака, 78) — Соса.
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко (Адаміюк, 85) — Чачуа (Рябов, 85), Альварес, Бруніньйо (Шах, 79) — Очеретько, Ігор (Костенко, 65), Стеніо (Підлепенець, 79).
Попередження: Вакулко — Ігор, Мірошніченко