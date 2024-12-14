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Кривбас — Карпати 2:0
Голи: Ілич, 27 (пен.), Твердохліб, 69

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго — Ілич (Шевченко, 88) — Д. Кузик (Аморозо, 88), Твердохліб (Каменський, 88), Вакулко (Бізімана, 62), Микитишин (Задерака, 78) — Соса.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко (Адаміюк, 85) — Чачуа (Рябов, 85), Альварес, Бруніньйо (Шах, 79) — Очеретько, Ігор (Костенко, 65), Стеніо (Підлепенець, 79).

Попередження: Вакулко — Ігор, Мірошніченко