Україна
14 грудня 2024, 19:57
Гарматний постріл Башича вирвав для Зорі перемогу над Чорноморцем
Команда Олександра Бабича програла вшосте поспіль.
Зоря — Чорноморець, фото УПЛ
14 грудня 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Чорноморець 2:1
Голи: Мічин, 9, Башич, 90+2 — Янаков, 81
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Мічин, Башич, Яцик (Дришлюк, 78) — Слесар (Вакула, 67), Будківський, Кораблін (Горбач, 67).
Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо (Янаков, 69), Сігеєв (Шевцов, 69), Шпорн (Габелок, 86), Хобленко — Попов.
Попередження: Янаков, Шпорн