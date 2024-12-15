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Football.ua представляє прев'ю матчу сiмнадцятого туру УПЛ, який пройде 15 грудня та розпочнеться о 18:00.

У сiмнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють житомирське Полісся та донецький Шахтар.

Полісся — Шахтар

Неділя, 15 грудня, 18:00, стадіон Центральний, Житомир. Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ

Я, звичайно, пам'ятаю про гру Динамо та Вереса, але вона пройде у понеділок, у робочий час – і тому можна з чистою совістю вважати звітний матч повноцінним закриттям УПЛ-2024. За інтригою, вивіскою, значимістю гри Полісся та Шахтар проведуть повноцінний топ-матч.

Полісся катастрофічно погано завершує рік: вісім турів без перемог. В принципі, житомирці і починали його погано, що коштувало місця Калитвинцеву, і продовжували не дуже, через що звільнили Шищенка... Проблеми зростання у команди цілком очевидні: виявилося, що для найвищих місць недостатньо просто набрати 30 хороших гравців – причому набрати так, щоб третій десяток витісняв перший. Козака списали як неліквід, а він зі своєю Олександрією з ймовірністю в 99% закінчить сезон вище, ніж Полісся.

Шахтар, звичайно, потужніший і сильніший, але в нього теж дуже багато проблем. Відразу п'ять команд ліги пропустили менше, ніж “гірники”; власне, навіть Полісся, яке явно провалило, як мінімум, відрізки сезону, має в пасиві лише на два м'ячі більше. І коли знаєш, що Баварію на запчастини розібрав Майнц, то розумієш, що 1:5 складно списати на космічний рівень суперника. Не кажучи вже про те, що навіть Нестеренко може поставити проти Бондарем нерозв'язні завдання.

Гуцуляк, тим часом, бореться за статус кращого бомбардира, граючи на фланзі; Назаренко, звісно, ​​забиває менше, але він теж випалює свою брівку. І здається мені, що проти Коноплі та будь-якого лівого захисника “гірників” Полісся має грати простіше, ніж проти типового середняка УПЛ. “Крайки” чемпіона надають вінгерам дуже багато простору.

При цьому Шахтар теж отримує фору – раптову. Просто перед грою з чемпіоном червоні картки здобули герої різних штрафних: форвард Вендел та воротар Волинець. У першому випадку питання, чи випустив Ашур замість бразильця Бристрiча, який зовсім не виправдовує надій і майже не грає – чи просто вирішить зіграти з одним Луїфером попереду.

Ну а дискваліфікація Волинця подарувала нам усім чудовий сюжет. Проти Шахтаря зіграє Олег Кудрик! Запасний голкіпер “гірників” протягом семи років, Олег виграв з ними цілих три чемпіонати України, але зіграв за цей час лише у двох матчах. Були, звичайно, виступи і в Маріуполі – але коли настав час прощатися з донецьким грандом, Олег пішов у першу лігу, в Полісся.

Хоча це було лише три роки тому, Кудрик – один з дуже, дуже небагатьох (ще Кушніренко та Поспєлов) гравців житомирців, який застав підвищення у класі. Що ж, побачимо, як він зіграє проти рідної команди.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може 170-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшний серіал Полісся в УПЛ триває 8 ігор: 4 нічиї та 4 поразки.

Безпрограшна серія Шахтаря триває в Чемпіонаті 11 матчів: 8 перемог та 3 нічиї.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 14 ігор — 37 голів.

25-й гол в УПЛ може забити Георгій Судаков, 10-й — Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Полісся з початку Чемпіонату на своєму полі більше одного гола за матч не пропускає.

10-й домашній матч Полісся при Імаду Ашуру в Чемпіонаті.

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олег Кудрик (Полісся).

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