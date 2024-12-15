Петровський Інгулець та ковалівський Колос зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Висль Кобін, після недограного матчу проти луганської Зорі (1:0), змін у стартовому складі не робив.

Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Гагнідзе в опорній зоні.

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко,  Гаджук, Скороход, Бенедюк.

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Алефіренко, Дієго, Велетень — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Оріховський, Гусол, Паулаускас.

Гра Інгулець — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.