Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та ковалівський Колос.

Петровський Інгулець та ковалівський Колос зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Висль Кобін, після недограного матчу проти луганської Зорі (1:0), змін у стартовому складі не робив.

Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Гагнідзе в опорній зоні.

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко, Гаджук, Скороход, Бенедюк.



Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Алефіренко, Дієго, Велетень — Болівар.