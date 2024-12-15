Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня сiмнадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 15 грудня.

Матчу Полісся та Шахтаря ми присвятили окремий анонс.

IНГУЛЕЦЬ – КОЛОС

НЕДIЛЯ, 15 ГРУДНЯ, 13:00. “ГIРНИК”, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Перша інтрига: чи дограють? Матчі у Кривому Розі – у принципі російська рулетка, у всіх сенсах цього слова. Постійні атаки від країни-терориста затягують матчі у цьому славному місті, і буквально попередня гра Інгульця була зірвана. Ну от як можна було вибрати в якостi резервної арени саме “Гірник”?

При цьому й одного тайму із Зорею достатньо, щоб зрозуміти: Інгулець у гарній формі, він готовий наприкінці року добирати очки, які не добирав раніше, на нескінченних виїздах. Ще цю серію команда з Петрового закрила 3:0 у Полтаві – тож, незважаючи на останнє місце, матч з Інгульцем може зараз вважатися випробуванням для будь-кого.

При цьому Колос, як би низько не йшов, в одному компоненті перевершує і Зорю, і, тим більше, Ворсклу. котируватиметься Поздєєвим та його командою як прийнятний результат – і негативна температура повинна їм сильно допомогти грати на утримання.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна серія Колоса триває в Чемпіонаті 4 гри: 3 нічиї та поразка.

Безвиграшна домашня серія Інгульця триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Василь Кобін біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу на топ-рівні: 6-ту — в УПЛ та 4 — в Кубку.

Колос при Олександру Поздєєву може зазнати 10-ї поразки або 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Гравці Колоса з 10 серпня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають, а з 16 вересня більше одного голу за гру не пропускають.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Алефіренко, Дієго, Велетень — Болівар

прогноз 0:0

РУХ — ОБОЛОНЬ

НЕДIЛЯ, 15 ГРУДНЯ, 15:30. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Щось рік закінчується для “пивоварів” дуже похмуро. Вони, звичайно, весь сезон грали слабо, але синхронно з ними дуже рідко набирали очки і Лівий Берег, й Інгулець. Але, як бачимо, команда Первака змогла зробити гарний спурт, Інгулець здобув першу перемогу і зробив заявку на другу (виграв перший тайм матчу із Зорею, другий дограватимуть навесні) – і, загалом, стало не дуже ясно, за рахунок чого команді взагалі виживати в УПЛ.

Що ж, самі винні, що добру третину сезону грали на рівні нижче за плінтус. Лівий Берег, як бачимо, зміг знайти внутрішні ресурси навіть у своєму, дуже скромному складі. Не такий уже й сильний “середній клас” УПЛ: Ворскла та Зоря легко діляться очками, коли натикаються на більш-менш організовані команди, та й Чорноморець опустився дуже низько, ставши явним учасником перегонів за виживання.

Оболонь дуже непогано накопичує нічиї, але цього раптово виявилося замало. Втім, на полі Руху ця стратегія може виявитися ефективною у відриві від турнірних розкладів. Проти неї стали грати інакше, більше обережно – і виявилося, що всі численні “К” (Климчук, Квасниця, Краснопір, Карабін, Клайвер – а в останній грі на заміну ще й молодий Квас вийшов, без “ниці”) в атаці не так ефективні.

Оболонь напевно гратиме другим номером, і для Руху це буде чергове велике випробування. Трохи спрощує завдання для львів'ян дискваліфікація Суханова – один із ветеранів команди перебрав карток.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

120-й матч Рух в УПЛ, в тому числі 60-й домашній.

Рух може здобути 20-ту домашню перемогу в УПЛ.

Безпрограшний домашній серіал Руху в УПЛ триває 3 гри: перемога та 2 нічиї.

Безпрограшна гостьова клубна рекордна серія Оболоні в УПЛ триває 3 гри: перемога та 2 нічиї.

60-й матч Віталія Пономарьова біля керма Руху в рамках Чемпіонату.

Гравці Руху з 15 вересня більше одного гола за матч в Чемпіонаті не забивають, а Оболоні — з 4 жовтня.

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Федор — Карабін, Краснопір, Климчук

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Тарануха, Черненко, Блізніченко — Теслюк