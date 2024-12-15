Україна

Номінально гостьовим матчем на рідному стадіоні команди Олександра Поздєєва вдало завершила для себе календарний рік.

Перелік протистоянь у недільній частині сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги, який був останнім у календарному 2024 році, відкривала зустріч у доволі цікавому форматі. Ковалівський Колос у першому колі приймав петровський Інгулець на власному полі й розійшовся із суперниками безголовим миром (0:0). Однак і цього разу матч проходив у Ковалівці, але команда Олександра Поздєєва вже формально вважалась гостями цього поєдинку.

Таким чином колектив Василя Кобіна проводив 17 матч у цьому сезоні поза межами стін власної арени, яку все ніяк не вдається відкрити для офіційних матчів після реконструкції. І останній таки номінально домашній матч "козаки" тиждень тому проводили в Кривому Розі, прогнозовано постраждавши від тривалої повітряної тривоги, тож гру проти луганської Зорі їм теж доведеться дограти колись у наступному році. А тим часом питання виживання в "еліті" для обох команд поставало доволі гостро.

Як і в більшості регіонів країни, у Ковалівці цього дня сніжило. Але на якості футбольного газону стадіону Колос це не надто позначалось, тож гравцям було гріх на це скаржитись. Інша справа, що вони й самі не надто квапились руйнувати наші очікування від цієї гри як такої, у якій не знайдеться місця для великої кількості небезпечних моментів. Хоча все починалось доволі несподівано.

Уже на п’ятій хвилині Колос вийшов уперед за підсумком кутового на правому фланзі, який прострілом у суперника спочатку заробив Болівар, а потім пішов самотужки до центру штрафного завершувати скидання головою від Алефіренка з ближньої стійки. Утім, це був лише поодинокий атакувальний порив на обидві команди, і хоча вони не намагались псувати темп гри дрібними фолами, але гостроти біля обох воріт більше ми не спостерігали.

На другий тайм Поздєєв випустив Оріховського з перших хвилин, і так вийшло, що той уже незабаром закрив цю гру своїм голом. Велетень та Демченко на лівому фланзі штрафного все підготували для того, що партнер просто підставив ногу перед порожніми воротами під простріл. І оскільки сніжити на той момент у Ковалівці почало ще дужче, то в Інгульця просто не було шансів знайти для себе залікові бали поміж цими кучугурами. Ніби домашніми, якщо вірити протоколу.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме житомирське Полісся, тоді як ковалівський Колос удома зіграє проти одеського Чорноморця.Інгулець —0:2Болівар, 5, Оріховський, 57Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий (Сад, 83) — Білоцерковець, П’ятов (Гаджук, 73), Лосенко (Лісняк, 73), Могильний (Кисленко, 59) — Резепов (Пушкарьов, 59).Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Алефіренко (Гусол, 71), Дієго (Оріховський, 46), Велетень (Салабай, 79) — Болівар (Паулаускас, 71).Попередження: Сад