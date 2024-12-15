Україна
15 грудня 2024, 19:55
Полісся знову обіграло Шахтар
Донеччани навіть забити у ворота суперників із Житомира не змогли в жодній із зустрічей за всю історію.
Полісся — Шахтар, Getty Images
15 грудня 2024, 19:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Шахтар 1:0
Гол: Михайліченко, 90+5
Полісся: Кудрик — Тейлор (Назаренко, 55), Матич, Сарапій, Михайліченко — Кушніренко, Крушинський (Брістрич, 75), Бабенко — Гуцуляк (Шастал, 90+5), Пайшао (Смоляков, 55), Караман (Лєднєв, 75).
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Марлон, 81), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 51), Траоре (Сікан, 80), Кевін.
Попередження: Матич, Тейлор, Сарапій, Брістрич — Криськів, Сікан