Україна

Полісся знову обіграло Шахтар

Донеччани навіть забити у ворота суперників із Житомира не змогли в жодній із зустрічей за всю історію.

Полісся — Шахтар, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Шахтар 1:0

Гол: Михайліченко, 90+5



Полісся: Кудрик — Тейлор (Назаренко, 55), Матич, Сарапій, Михайліченко — Кушніренко, Крушинський (Брістрич, 75), Бабенко — Гуцуляк (Шастал, 90+5), Пайшао (Смоляков, 55), Караман (Лєднєв, 75).



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Марлон, 81), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 51), Траоре (Сікан, 80), Кевін.



Попередження: Матич, Тейлор, Сарапій, Брістрич — Криськів, Сікан