Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сiмнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 грудня та розпочнеться о 13:00.

Динамо та Верес завершать програму 17-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Верес

Понедiлок, 16 грудня, о 13:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Давайте на хвилину приберемо у бік дипломатичні вислови та скажемо просто: сьогодні Динамо грає матч за чемпіонство.

Перемога – і УПЛ іде на перерву у ситуації, коли в Динамо десятиочковий відрив від Шахтаря. За 13 турів до кінця. При восьми втрачених пунктах за 17 турів (ну, якщо Верес обіграти). Шахтар має матч у запасі, але цей матч у Кривому Розі – чесно кажучи, у перемозі чемпіона не те що впевненості немає, а немає навіть розуміння, як ці “гірники” планують боротися з командою Вернидуба. На відрив від Олександрії дивитися взагалі немає сенсу: як би супернику з менталітетом маленької команди та валізним настроєм не відстати ще більше. Але не можна не відзначити, що із командою із залізних топ-3 динамівці у цьому чемпіонаті вже зіграли всі матчі – і у них, відповідно, ще й календар простіше.

Але цей крок до титулу ще треба зробити. У Вереса в останніх десяти матчах лише одна поразка, і Шахтарю з Олександрією, наприклад, клуб не програв. Звичайно, забагато нічиїх, але грати біля своїх воріт надійно і бити контратаками рівняни вміють.

Щоправда, ігнорувати слона у кімнаті теж не варто. Та сама поразка Вереса відбулася у попередньому турі і була справжнім приниженням. 0:5, від Карпат, з двома пропущеними вже на двадцяту хвилину! Більш того, воно коштувало Вересу однієї втрати і на найближчу гру.

Яго Сікейру можна назвати одним із найнезамінніших гравців усієї ліги, на всі 16 команд. Бразилець цього сезону відіграв абсолютно весь час, який міг: 15 матчів від стартового свистка – і або до фінального, або до червоної картки, яку отримав у Львові. При цьому Яго і справді грубуватий: раніше, ще до 13 туру, він встиг отримати чотири жовті картки.

Що ж, тепер Шандруку треба намагатися на один із найскладніших матчів сезону успішно перебудувати схему. У тому, єдиному до сьогодні матчі без Яго у “старті”, пару в центрі поля з Кльоцом склав Кучеров, і цей поєдинок точно не можна вважати провальним – адже це була нічия з Олександрією. От і подивимося, випадковістю були 0:5 у Львові, чи команда зовсім видихнулася під кінець року.

Динамо, тим часом, на тижні отримало чергове приниження. Це вже стає сумною нормою: матч киян у єврокубках = ганебний програш. Особливо сумно, що Шовковський і сам уже, здається, не вірить у міжнародні успіхи, тож так сміливо ротує склад.

Порівняно з попереднім матчем УПЛ тренер зробив у Сан-Себастьяні цілих шiсть замін. Біловар замість Михавка – це вимушена зміна, захисник травмувався; але також Дубінчак замінив Вівчаренка, Караваєв – Тимчика, Герреро – Ваната; а Рубчинський з Дячуком формально замінили Буяльського з Кабаєвим. Зрозуміло, що насправді команда перейшла на 5-3-2, але не на розгромну ж перемогу над Олександрією тренер так відреагував? Ні, Шовковський кидає всі сили на один турнір – і тим суворіше з нього питатимуть, якщо виграти не вдасться і його.

Тож ставки в останній грі року в УПЛ гранично високі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 18 ігор: 14 перемог та 4 нічиї.

Динамо на своєму полі не програє в УПЛ впродовж 19-ти ігор: 16 перемог та 3 нічиї.

65-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 35-й — Олександр Караваєв,15-й — Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо), Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Віталій Дахновський, Микола Гайдучик (усі — Верес).

Роман Гончаренко (Верес) — єдиний серед гравців обох суперників, який з початку Чемпіонату виступає без замін.

ПОТОЧНА ФОРМА

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ