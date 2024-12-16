Україна
16 грудня 2024, 14:58
Динамо Київ обіграло Верес та оформило +10 від Шахтаря перед зимовою перервою
Команду Шовковського буде складно зупинити на шляху до чемпіонського титулу.
Динамо Київ — Верес, фото УПЛ
16 грудня 2024, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Верес 1:0
Гол: Ванат, 23
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 74), Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський (Рубчинський, 75), Михайленко, Піхальонок — Волошин, Ванат, Кабаєв.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Мрвальєвич, 90+2), Кльоц — Луан (Нонго, 90+2), Дахновський (Годя, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72).
Попередження: Гончаренко