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Динамо Київ — Верес 1:0
Гол: Ванат, 23

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 74), Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський (Рубчинський, 75), Михайленко, Піхальонок — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Мрвальєвич, 90+2), Кльоц — Луан (Нонго, 90+2), Дахновський (Годя, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72).

Попередження: Гончаренко