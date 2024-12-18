Україна

Півзахисник Ворскли прокоментував першу частину сезону.

Полтавська Ворскла в своєму заключному матчі 2024 року поступилась київському Лівому Берегу на власному полі, після чого пішла на зимову відпустку.

Наостанок півзахисник "зелено-білих" Артем Челядін прокоментував першу частину сезону для його команди.

"Звичайно, ми йдемо у відпустку не в тому настрої, як того б нам хотілося б. Але зараз буде час обміркувати все, що відбувалось за ці місяці. Думаю, що з цієї відпустки в підсумку ми вийдемо набагато сильнішими.

Заміна в останньому матчі сталась через те, що я бив по воротах і відчув щось у коліні, тому зараз проходитиму медичне обстеження — там буде все зрозуміло.

Бували за цей час матчі, де ми мали забирати більше очок, аніж трапилось насправді. Але були й такі, де ми грали на рівних із сильними командами й досягали свого. Тому, як мені здається, у нас усе було по ділу.

Із поверненням Максимова трішки змінився тренувальний процес, але кардинально нічого не змінилось. Чи бракує гумору? Його зараз нам буде треба точно побільше.

Відпочиватимемо з родинами. Я поїду до батьків, а там ще й день народження буде перед Новим роком.

Насамперед хочу подякувати тим, хто нас боронить. У таку погоду тільки й думаєш про те, як почувають себе люди на фронті. Серце кров’ю обливається — як вони там стоять. Хочеться, щоб усе по-скоріше закінчилось, а нам усім — мирного неба. Але маємо допомагати нашим воїнам зборами й усім необхідним.

Ворскла зразка 2025 року? Атакуюча, пресингуюча команда й щоб було побільше моментів у воріт суперників. Тоді будемо забивати голи. І, звичайно, надійність у обороні", — заявив український виконавець.

Челядін за цей час провів 16 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.