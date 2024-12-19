Українці опинилися на 82-й і 48-й сходинках рейтингу видання.
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19 грудня 2024, 22:38
Видання The Guardian включило голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна та нападника римської Роми Артема Довбика до свого рейтингу 100 найкращих гравців за підсумками 2024 року.
Лунін опинився на 82-й сходинці. Після церемонії FIFA The Best-2024 стало відомо, що Андрій фінішував четвертим у голосуванні за найкращого голкіпера року. У боротьбі за "трофей Яшина" раніше йому дісталося третє місце.
Протягом 2024-го голкіпер виграв із мадридським Реалом Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубки УЄФА та Іспанії, а також Міжконтинентальний кубок ФІФА.
Довбик потрапив на 48-му сходинку рейтингу. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24 із Жироною, а в голосуванні за Золотий м'яч-2024 фінішував 29-м.
Станом на зараз, видання The Guardian не опублікувало лише першу десятку найкращих гравців 2024 року. Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.