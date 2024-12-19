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Українці опинилися на 82-й і 48-й сходинках рейтингу видання.

Видання The Guardian включило голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна та нападника римської Роми Артема Довбика до свого рейтингу 100 найкращих гравців за підсумками 2024 року.

Лунін опинився на 82-й сходинці. Після церемонії FIFA The Best-2024 стало відомо, що Андрій фінішував четвертим у голосуванні за найкращого голкіпера року. У боротьбі за "трофей Яшина" раніше йому дісталося третє місце.

Протягом 2024-го голкіпер виграв із мадридським Реалом Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубки УЄФА та Іспанії, а також Міжконтинентальний кубок ФІФА.

Довбик потрапив на 48-му сходинку рейтингу. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24 із Жироною, а в голосуванні за Золотий м'яч-2024 фінішував 29-м.

Станом на зараз, видання The Guardian не опублікувало лише першу десятку найкращих гравців 2024 року. Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.