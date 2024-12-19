Орендований у Кривбасу гравець вважає англійський чемпіонат найсильнішим у світі.
Володимир Вілівальд, скріншот із відео
19 грудня 2024, 23:03
Центральний захисник Кривбасу Володимир Вілівальд, орендований Інгульцем, поспілкувався з пресслужбою криворізького клубу.
Зокрема, 20-річний українець відповів, який чемпіонат вважає найсильнішим у світі.
"Однозначно англійська Прем'єр Ліга. Одна з моїх улюблених команд в АПЛ — Манчестер Сіті, ще з дитинства вболіваю за них", — сказав Вілівальд.
Він також поділився, з яким гравцем або тренером йому хотілося б повечеряти після важкої гри.
"Без сумнівів з Пепом Гвардіолою, якщо брати тренерів. З футболістів, це Вірджил ван Дейк", — цитує Володимира офіційний сайт Кривбасу.
Нагадаємо, Інгульцем захисник орендований до кінця сезону-2024/25. Зараз на рахунку Вілівальда три голи та один асист у 13 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.