Україна

Орендований у Кривбасу гравець вважає англійський чемпіонат найсильнішим у світі.

Центральний захисник Кривбасу Володимир Вілівальд, орендований Інгульцем, поспілкувався з пресслужбою криворізького клубу.

Зокрема, 20-річний українець відповів, який чемпіонат вважає найсильнішим у світі.

"Однозначно англійська Прем'єр Ліга. Одна з моїх улюблених команд в АПЛ — Манчестер Сіті, ще з дитинства вболіваю за них", — сказав Вілівальд.

Він також поділився, з яким гравцем або тренером йому хотілося б повечеряти після важкої гри.

"Без сумнівів з Пепом Гвардіолою, якщо брати тренерів. З футболістів, це Вірджил ван Дейк", — цитує Володимира офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, Інгульцем захисник орендований до кінця сезону-2024/25. Зараз на рахунку Вілівальда три голи та один асист у 13 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.