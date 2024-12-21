"Зелено-білі" пішли у відпустку під матчу проти Кривбасу в 17 турі УПЛ.
Фото Карпати
21 грудня 2024, 14:42
Гравці Карпат починаючи з 23 грудня віддалено виконуватимуть вправи на бігову та силову роботу під наглядом тренерського штабу, передає офіційний сайт львівського клубу.
Очікується, що вже 10 січня колектив Владислава Лупашка збереться на клубній базі у Бартатові, де стартує перший етап підготовки до весняної частини УПЛ. Гравці пройдуть медогляд і розпочнуть тренувальний процес.
На базі в Бартатові "зелено-білі" займатимуться до 18 січня, після чого вирушать до Туреччини, де до 14 лютого триватиме НТЗ. Карпати запланували шість контрольних поєдинків.
Розклад спарингів:
24.01 Кечкемет
25.01 Богеміанс
31.01 Термаліка
01.02 Железнічар
07.02 Динамо Батумі
12.02 Полісся
У львівському клубі зазначили, що в розкладі можливі зміни.