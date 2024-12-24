Довгоочікуване оновлення офіційного сайту луганської Зорі.
ФК Зоря Луганськ / fczorya.com
24 грудня 2024, 20:30
Президент луганської Зорі Євгеній Гєллєр оголосив про запуск офіційного сайту клубу з оновленим дизайном, який змінив застарілий формат.
"Враховуючи численні прохання наших вболівальників, сучасні тенденції розвитку веб-сайтів, луганська Зоря вирішила зробити подарунок фанатам – а саме: новий, сучасний сайт.
Відтепер, слідкувати за "чорно-білими" ви зможете не тільки в соціальних мережах клубу, а й на сучасному, швидкому та зручному веб-порталі.
До того ж, ви матимете змогу заходити на мобільну версію сайту, а наші іноземні читачі зможуть читати новини англійською мовою!
Дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами та продовжуєте вболівати та підтримувати наш улюблений клуб — Зоря Луганськ!" — сказано в заяві президента Зорі Євгенія Гєллєра на офіційному сайті.
Ознайомитися з новим сайтом луганської Зорі можна за цим посиланням.