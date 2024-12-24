Голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков претендують на звання найкращого гравця Шахтаря за підсумками 2024 року.

Вищезгадане тріо виконавців було обрано вболівальниками в першому етапі голосування.

Статистика претендентів (2024 рік, всі турніри):

Різник — 40 матчів, 43 пропущених, 15 "сухих";

Матвієнко — 35 матчів, 4 голи, 2 асисти;

Судаков — 39 матчів, 16 голів, 8 асистів.

Повідомляється, що підсумки опитування та ім'я переможця "гірники" оголосять у понеділок, 30 грудня.