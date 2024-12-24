Індивідуальну нагороду отримає один із трьох виконавців "гірників".
Шахтар, Getty Images
24 грудня 2024, 23:20
Голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков претендують на звання найкращого гравця Шахтаря за підсумками 2024 року.
Вищезгадане тріо виконавців було обрано вболівальниками в першому етапі голосування.
Статистика претендентів (2024 рік, всі турніри):
Різник — 40 матчів, 43 пропущених, 15 "сухих";
Матвієнко — 35 матчів, 4 голи, 2 асисти;
Судаков — 39 матчів, 16 голів, 8 асистів.
Повідомляється, що підсумки опитування та ім'я переможця "гірники" оголосять у понеділок, 30 грудня.