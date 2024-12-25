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Керманич Карпат прокоментував першу частину сезону.

Львівські Карпати напередодні провели офіційний захід у музейно-культурному комплексі історії пива "Львіварня", присвячений підсумковій пресконференції за участі представників клубу.

Зокрема, головний тренер "левів" Владислав Лупашко висловився про першу частину сезону для його команди.

"Думаю, що переломним моментом у поточному сезоні була перша павза на матчі національних збірних після поєдинку з Ворсклою, у якому ми провели дуже якісний відрізок. Уже тоді команда почала розуміти гру, якої від неї вимагають.

Нам бракувало фізичних кондицій, тому на весь матч гравців деколи не вистачало. Ця павза стала для нас переломною, адже ми мали змогу удосконалити цей аспект, сфокусувались на фізичній підготовці. Згодом це дало свій результат.

Ви вже мали нагоду побачити, у який футбол ми хочемо грати, а для цього необхідно дуже високий рівень фізичної готовності.

Можу щиро сказати, що кожен матч Карпат був якісним та дійсно цікавим. Я не пригадаю відверто провальних матчів нашої команди в осінній частині сезону. Хіба поєдинок першого туру проти Вересу видався таким. Також перший тайм проти Кривбасу в другому колі. Усіма іншими матчами ми задоволені.

Як на мене, то Жан Педрозу є гравцем з унікальним профайлом для світового футболу. Він сильний у фізичному плані, має хороші швидкісні якості, спокійний на м’ячі і, незважаючи на те, що його робоча нога права, виконує якісну роботу обома ногами. Такого гравця шукають для себе багато клубів по всьому світу.

Водночас мені дуже важко оцінити його у грошовому еквіваленті. Можу запевнити, що Жан має великі перспективи і я б хотів, щоб у нашій команді було якомога більше таких виконавців. До слова, Жан має українське коріння. Його пращури були українцями.

Ігор Невес? Усі хочуть забитих голів та створених моментів від нападника. Ми працюємо над тим, щоб він виглядав якісніше. Після незабитого пенальті ввесь стадіон підтримав його, почав скандувати гасла на його підтримку. Його жінка на трибунах плакала.

У роздягальні я сказав хлопцям, що так вболівальники підтримували всю команду. На прикладі Ігора фани показали підтримку, якою готові забезпечити кожного футболіста. Я вважаю, що це той момент, задля якого в принципі потрібно грати у футбол.

Він відчуває нашу підтримку, тому віддається на тренуваннях та у матчах на повну. Якщо гравці будуть віддані клубу, то вони отримуватимуть підтримку і повагу від всього клубу.

Що стосується молодих виконавців на позицію форварда, то ми маємо перспективних гравців з команди U-19. Є Дмитро Форсюк та Матвій Буренко. Форсюк дуже гарно виглядає на своєму рівні, але фізично він поки не дотягує до рівня першої команди. На це потрібен час.

Ми домовились із керівництвом клубу, що не будемо дивитись на позицію гравця, а розглядатимемо його за якісними показниками. Ми маємо підняти рівень нашої команди. Першочергово, ми шукатимемо гравців, які посилять нашу атакувальну ланку.

Безумовно, коли граємо у Львові, то отримуємо додаткову наснагу. Але ми також хочемо якісно виглядати на полі суперників. Потрібно працювати над ментальною складовою — відчувати таку ж впевненість і у виїзних поєдинках.

Багато невдалих виїзних матчів ми не мали програвати. Я вважаю, що в деяких поєдинках нам забракло досвіду. Найяскравіші приклади це матчі з ЛНЗ та Зорею. Ми мали вигравати у цих матчах. Ми працюватимемо над цим аспектом.

Найбільше ми занепокоєні завершальною фазою атаки. Аналізуючи наші статистичні показники, можу констатувати, що ми маємо бути на вищій позиції. У багатьох компонентах ми є кращими за наших сусідів у турнірній таблиці. Ми створюємо багато моментів з позиційних атак, однак завершення нас не задовольняє.

Ми додали у багатьох компонентах, зокрема у пресингу. У перших матчах суперники користувались нашими помилками, але зараз у цьому компоненті наша команда виглядає добре.

Упродовж кількох стартових турів ми змінювали капітанів. Згодом ми дійшли до висновку, що це не доцільно і вирішили зробити голосування. Вважаю, що це було зроблено правильно, адже зараз ми отримали справжнього лідера на полі, який веде за собою команду.

Бруніньйо — теж дуже якісний гравець, за якого нам необхідно боротись. Усе залежатиме від нашого керівництва та скаутського відділу. Він показав прогрес у багатьох компонентах та перетворився у дуже якісного гравця. Що стосується Стеніо, то він має великі перспективи. Якщо він повірить у наші ідеї і зміниться, як решта іноземців, то перетвориться в дуже якісного гравця.

Наразі він перебуває на етапі формування себе як особистості та футболіста. Стеніо — дуже молодий гравець із запальним темпераментом, над яким треба працювати", — заявив український фахівець.

Львівські Карпати за 17 матчів здобули 24 очки та посідають шосту сходинку в турнірній таблиці.