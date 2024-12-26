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Директор із розвитку Карпат прокоментував першу частину сезону.

Львівські Карпати напередодні провели офіційний захід у музейно-культурному комплексі історії пива "Львіварня", присвячений підсумковій пресконференції за участі представників клубу.

Зокрема, директор із розвитку "левів" Андрій Тлумак висловився про першу частину сезону для його команди.

"Ми плідно працюємо над відкриттям нових філій школи Карпат у Львівській області та розвитком дитячого футболу загалом. Ми уклали багато контрактів, зокрема — із Скалою. Також у нас працює система преміювання тренерів, котрі віддають своїх виконавців у нашу Академію.

Основна ціль клубу — виростити команду з гравців, які представляють Львівщину. У Львові ми маємо 18 філій, у яких займаються діти різних вікових категорій. Ми за всіма стежимо та готові запрошувати їх до нашої Академії. Клуб намагається залучити якомога більше дітей.

Нам потрібен час на адаптацію в УПЛ. Ми збудували тренувальну базу, яка є однією з найкращих в Україні. Також триває плідна робота над трансферами, яка вже дає свій результат. Також ми працюємо над дитячою школою, куди інвестуємо кошти. Із часом ми зможемо боротись за найвищі позиції.

Не можу сказати, що зараз наш чемпіонат є слабким. Просто багато команд підтягнули свій рівень, а деякі його знизили. Динамо та Шахтар значно зменшили свої бюджети. Тому до їхнього рівня підтягнулися Полісся, Кривбас та інші. Зокрема Карпати. Дайте нам кілька років і у нас усе вийде", — заявив український фахівець.

Львівські Карпати за 17 матчів здобули 24 очки та посідають шосту сходинку в турнірній таблиці.